El Gobierno calificó de "horroroso" el paro de colectivos de la UTA

En la misma línea, el funcionario aseguró "el Estado Nacional está cumpliendo con cada uno de los desembolsos de los subsidios" y confirmó que, para el mediodía, está prevista una reunión entre las partes del conflicto, en la Secretaría de Trabajo.

En esa línea, el vocero presidencial reiteró: "Las transferencias que le corresponden al Gobierno nacional, a todos los subsidios que estamos obligados a hacer, las hemos hecho en tiempo y forma. Entendemos que el costo está cubierto y esperamos que las partes lleguen a un entendimiento".

Paro de colectivos: la ardua negociación entre la UTA y los empresarios

colectivo-PARO.jpg La Unión Tranviarios Automotor (UTA) encabeza el paro de colectivos por un reclamo salarial que los empresarios (Foto: archivo).

La UTA, encabezada por Roberto Fernández, pretende que al sueldo al básico de marzo se le incorpore la suma no remunerativa de $250 mil, que se pagó en febrero, mes en el que el salario inicial alcanzó los $737 mil. Así, los trabajadores piden cobrar un total de $987 mil.

A diferencia de otras huelgas, en este caso, los choferes se presentaron en sus lugares de trabajo pero no desempeñan sus funciones "hasta que aparezca la plata", según indicó a los medios de comunicación el vocero gremial, Mario Calegari.

Desde el sector empresario, en tanto, reafirmaron, que no hay sumas adeudadas y advirtieron que quien no trabaje, “además de las sanciones que puedan corresponder por falta injustificada”, no cobrará su salario completo.

Paro de colectivos: cuáles son las líneas que están en huelga y las que prestan servicio con normalidad

uta-paro.colectivos.jpg Las empresas de colectivos DOTA, YITOS y el grupo Autobuses de Lomas de Zamora funcionan con normalidad pese al paro de colectivos (Foto: archivo).

A continuación, las líneas de colectivos que no prestan servicio por la medida de fuerza:

1, 2, 4, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 29, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 53, 55, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 75, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 105, 106, 109, 110, 113, 114, 118, 119, 123, 124, 126, 128, 129, 133, 136, 140, 143, 145, 148, 151, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 163, 166, 169, 172, 174, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 193, 194 y 195.

A continuación las líneas de colectivos que realizan su recorrido habitual:

6, 7, 8, 9, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 76, 78, 79, 80, 84, 87, 91, 95, 100, 101, 107, 108, 111, 117, 127, 130, 132, 134, 135, 146, 150, 161, 164, 168, 177, 188, 222, 263, 271, 283, 299, 306, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 421, 429, 435, 503 (San Vicente), 514 (Almirante Brown); 518, 520 (Lanús).

Ataques a colectivos de empresas que no se sumaron al paro

Ataque a DOTA por el paro de colectivos.jpg Postales de las balazos que recibieron las formaciones de los colectivos (Foto: Info Norte).

DOTA, YITOS, el grupo Autobuses de Lomas de Zamora y otras empresas que no se sumaron al reclamo de la UTA denunciaron ataques a balazos a las formaciones antes de que entrara en vigencia la medida de fuerza, cuando ya se sabía que no se iban a plegar.

Las imágenes comenzaron a circular, en las últimas horas, por las redes sociales.