Los choferes acudieron a sus lugares de trabajo, pero sin el depósito de las sumas que reclaman, los recorridos no salen.

Las empresas sancionarán a los choferes que no salgan

Desde el sector empresario, en tanto, reafirmaron que no hay sumas adeudadas y subrayaron que quien no trabaje, “además de las sanciones que puedan corresponder por falta injustificada”, no cobrará su salario completo.

Toda la situación derivó del último encuentro, vía Zoom, entre los representantes de la UTA, las cámaras empresarias y la Secretaría de Transporte de la Nación. Allí todos ratificaron sus posiciones.