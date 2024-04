Paro de colectivos: qué líneas no funcionan este jueves 11 de abril

Embed

A diferencia de otras huelgas, en este caso, los choferes se presentaron en sus lugares de trabajo pero no desempeñan sus funciones "hasta que aparezca la plata", según indicó a los medios de comunicación el vocero gremial, Mario Calegari.

La UTA, encabezada por Roberto Fernández, pretende que al sueldo al básico de marzo se le incorpore la suma no remunerativa de $250 mil, que se pagó en febrero, mes en el que el salario inicial alcanzó los $737 mil. Así, los trabajadores piden cobrar un total de $987 mil.

Desde el sector empresario, en tanto, reafirmaron, que no hay sumas adeudadas y advirtieron que quien no trabaje, “además de las sanciones que puedan corresponder por falta injustificada”, no cobrará su salario completo.

A continuación, las líneas de colectivos que no prestan servicio por la medida de fuerza:

1, 2, 4, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 29, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 53, 55, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 75, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 105, 106, 109, 110, 113, 114, 118, 119, 123, 124, 126, 128, 129, 133, 136, 140, 143, 145, 148, 151, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 163, 166, 169, 172, 174, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 193, 194 y 195.

Mientras tanto, la Secretaría de Trabajo convocó a una reunión este mediodía entre los empresarios de transporte y UTA por la escalada del conflicto.

Hasta cuándo es el paro de colectivos

Según indicó Bonifacio Espinoza, delegado de la línea 60, a BDA "si después de la reunión, no pagan, seguiremos con la medida". Esto significa que la "retención de tareas" podría continuar mañana viernes.

Paro de colectivos: qué líneas no adhieren al reclamo de la UTA

uta-paro.colectivos.jpg

En contraposición con la medida de fuerza, el grupo DOTA comunicó que no adhiere al paro y, por lo tanto, sus formaciones están entre las 80 líneas que funcionan con normalidad hoy en el AMBA.

A continuación las líneas de colectivos que realizan su recorrido habitual:

6, 7, 8, 9, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 76, 78, 79, 80, 84, 87, 91, 95, 100, 101, 107, 108, 111, 117, 127, 130, 132, 134, 135, 146, 150, 161, 164, 168, 177, 188, 222, 263, 271, 283, 299, 306, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 421, 429, 435, 503 (San Vicente), 514 (Almirante Brown); 518, 520 (Lanús).

DOTA y otras empresas que no se sumaron al reclamo de la UTA denunciaron ataques a balazos a las formaciones durante la madrugada. Las imágenes comenzaron a circular, en las últimas horas, por las redes sociales.