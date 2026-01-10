Diego Santilli habló sobre los incendios en Chubut: "Hay un indicio de que hubo aceleradores"

El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

Durante la entrevista, Santilli también se refirió al Acuerdo de Asociación Estratégica entre la Unión Europea y el Mercosur, que incluye un tratado comercial y compromisos políticos e institucionales. El entendimiento fue alcanzado políticamente en diciembre de 2024 y, en enero de 2026, obtuvo el respaldo mayoritario de los Estados miembros de la UE, aunque aún resta la aprobación final del Parlamento Europeo y las ratificaciones nacionales.

“Es muy importante para la Argentina en términos de exportaciones e importaciones. Amplía mercados, genera trabajo y es futuro para el país”, afirmó el ministro, y remarcó que se trata de una línea de acción sostenida por el presidente desde el inicio de su gestión.

Reforma laboral: gira con gobernadores y votos en el Congreso

Por último, Santilli adelantó que en los próximos días viajará a Mendoza, en el marco de una gira por distintas provincias para dialogar con gobernadores de cara al debate de la Reforma Laboral en el Congreso. “Hace 15 años que la Argentina no genera empleo neto. Casi el 50% de la población laboral está en la informalidad, sin derechos. La reforma apunta a modernizar el sistema sin quitar derechos a quienes ya los tienen, pero incorporando a los que hoy están afuera”, explicó.

El funcionario concluyó que, de aprobarse, la iniciativa permitirá avanzar en formalización, acceso a la salud, bancarización, crédito y vivienda, y la definió como “un primer paso clave para ordenar el mercado laboral argentino”.

2026_puertopatriada_CanalAbierto El ministro del Interior dio detalles de la investigación que se está llevando a cabo.

El desastre que deja el incendio

Mientras tanto, el incendio sigue activo y ya provocó la evacuación de más de 3.000 personas y la destrucción de al menos diez viviendas en Epuyén, según confirmó el secretario de Bosques, Abel Nievas. La emergencia obligó además a realizar cortes preventivos en la Ruta Nacional 40, uno de los principales corredores viales de la región.

El fuego se inició el 5 de enero y avanzó con rapidez, favorecido por una sequía histórica, temperaturas superiores a los 25 grados y vientos sostenidos que alcanzaron los 41 km/h, condiciones que complican las tareas de control en los bosques andino-patagónicos.

El operativo desplegado es uno de los más grandes de los últimos años. Más de 500 personas trabajan en la zona, entre brigadistas, fuerzas de seguridad y personal de apoyo. En las próximas horas se sumará una delegación de 63 brigadistas de Córdoba, con experiencia en incendios en zonas serranas, según informó el Servicio Provincial de Manejo del Fuego.

Incendios en Chubut: dos focos activos y alerta máxima Incendios en Chubut: dos focos activos y alerta máxima

El dispositivo terrestre incluye 40 camionetas, 10 vehículos livianos, 6 motocicletas de reconocimiento, 7 autobombas forestales de gran capacidad y 20 camiones cisterna, que operan de manera coordinada para intentar frenar el avance de las llamas en una geografía compleja, con pendientes pronunciadas y áreas de difícil acceso.