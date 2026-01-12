Mirtha Legrand se refirió al rumor que vincula a Juana Viale con Mauricio Macri: "Él conoce a mis nietos..."
La separación de Mauricio Macri y Juliana Awada cayó como una bomba este domingo 11 de enero. Y lo más picante llegó minutos después, cuando el nombre de Juana Viale quedó involucrado como el de la supuesta tercera en discordia en este final que, para muchos, no fue sorpresivo.
En el programa Duro de Domar (C5N), el periodista Franco Torchia aseguró que Juana Viale habría sido la tercera en discordia en la ruptura del matrimonio.
Mientras que las primeras versiones por el lado de la expareja hablan de una ruptura cordial, ya comenzaron a sonar hipótesis de infidelidad o, al menos, de otro interés amoroso por parte de Macri.
“No está solito, no. Yo lo que percibo es que hace un año que ya venía como algo raro. Es muy astuto este italiano, ya nos vamos a enterar”, señaló este domingo la vidente de los famosos, Aristida, en Infama (América TV).
La palabra de Mirtha Legrand luego de que vincularan a Juana Viale con Mauricio Macri
Pero el panelista Franco Torchia fue un poco más y puso nombre y apellido. "Habría empezado a vincularse sexoafectivamente con una actriz y conductora", comenzó diciendo.
Luego, el periodista aseguró que "la versión fuerte que podría haber precipitado la separación es que Mauricio Macri tendría o habría estado manteniendo un vínculo con Juana Viale" y generó un gran revuelo en las redes.
Y en diálogo con PrimiciasYa, Mirtha Legrand se refirió por primera vez sobre esta picante versión. La diva de manera tajante negó la información que dio Franco Torchia: "Es totalmente falso, Juani está de novia con un joven", dijo la conductora.
Luego, Mirtha reiteró: "Es falso lo que se dijo, Macri conoce a mis nietos desde chiquitos. Y no hablé con Macri sobre esto, no tengo nada que hablar porque no es cierto".