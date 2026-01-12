Mirtha Legrand se refirió al rumor que vincula a Juana Viale con Mauricio Macri: "Él conoce a mis nietos..."

Mauricio Macri y Juana Viale

La palabra de Mirtha Legrand luego de que vincularan a Juana Viale con Mauricio Macri

Pero el panelista Franco Torchia fue un poco más y puso nombre y apellido. "Habría empezado a vincularse sexoafectivamente con una actriz y conductora", comenzó diciendo.

Luego, el periodista aseguró que "la versión fuerte que podría haber precipitado la separación es que Mauricio Macri tendría o habría estado manteniendo un vínculo con Juana Viale" y generó un gran revuelo en las redes.

Y en diálogo con PrimiciasYa, Mirtha Legrand se refirió por primera vez sobre esta picante versión. La diva de manera tajante negó la información que dio Franco Torchia: "Es totalmente falso, Juani está de novia con un joven", dijo la conductora.

Luego, Mirtha reiteró: "Es falso lo que se dijo, Macri conoce a mis nietos desde chiquitos. Y no hablé con Macri sobre esto, no tengo nada que hablar porque no es cierto".