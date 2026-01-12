"Ya fue loco": el momento en que un custodio frustró un asalto en Mataderos y mató a un ladrón

“Ya fue, loco, ya fue”, se oye decir antes de ser inmovilizado.

Lejos de retroceder, el custodio enfrentó al asaltante, logró desarmarlo y se trenzó en una lucha. En medio del forcejeo se escucharon disparos y el delincuente armado logró escapar corriendo, con heridas, junto a un tercer sospechoso que lo aguardaba fuera del predio.

El segundo ladrón, de 43 años, no logró huir. Quedó herido dentro del depósito y fue reducido por el custodio hasta la llegada de efectivos de la Policía de la Ciudad y una ambulancia del SAME. Fue trasladado al hospital Grierson, donde murió el 8 de enero como consecuencia de las heridas sufridas.

En tanto, el delincuente que había escapado fue identificado horas más tarde: ingresó al mismo hospital con heridas de bala, donde quedó internado y detenido. Tiene 23 años, se encuentra fuera de peligro y quedó imputado en la causa.

La investigación quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°5, que conduce la jueza Bernarda Yamile, quien analiza las imágenes de las cámaras y las circunstancias del enfrentamiento.