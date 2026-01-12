"Ya fue loco": el momento en que un custodio frustró un asalto en Mataderos y mató a un ladrón

Un intento de robo en un depósito comercial del barrio porteño de Villa Soldati terminó con un delincuente muerto y otro detenido, luego de que el custodio del predio lograra desarmar a uno de los asaltantes y enfrentara a los intrusos.
Dos delincuentes ingresaron al predio ubicado sobre la Colectora Dellepiane Sur en Villa Soldati y el encargado de la seguridad, un ex policía de la Bonaerense, puso en fuga a uno y baleó al otro.
El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad, cuyas imágenes comenzaron a circular en las últimas horas.
El hecho ocurrió el 5 de enero al mediodía, aunque trascendió recién este domingo con la difusión del video. Según se observa en las imágenes, dos ladrones ingresaron al depósito con fines de robo mientras empleados acomodaban pallets junto a un camión estacionado en el lugar.
Uno de los delincuentes avanzó por uno de los laterales del camión y sorprendió a los trabajadores. En paralelo, su cómplice intentó rodearlos por el otro costado, pero se encontró cara a cara con el custodio del comercio, un ex oficial de la Policía Bonaerense, a quien le apuntó con un arma de fuego.
“Ya fue, loco, ya fue”, se oye decir antes de ser inmovilizado.
Lejos de retroceder, el custodio enfrentó al asaltante, logró desarmarlo y se trenzó en una lucha. En medio del forcejeo se escucharon disparos y el delincuente armado logró escapar corriendo, con heridas, junto a un tercer sospechoso que lo aguardaba fuera del predio.
El segundo ladrón, de 43 años, no logró huir. Quedó herido dentro del depósito y fue reducido por el custodio hasta la llegada de efectivos de la Policía de la Ciudad y una ambulancia del SAME. Fue trasladado al hospital Grierson, donde murió el 8 de enero como consecuencia de las heridas sufridas.
En tanto, el delincuente que había escapado fue identificado horas más tarde: ingresó al mismo hospital con heridas de bala, donde quedó internado y detenido. Tiene 23 años, se encuentra fuera de peligro y quedó imputado en la causa.
La investigación quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°5, que conduce la jueza Bernarda Yamile, quien analiza las imágenes de las cámaras y las circunstancias del enfrentamiento.