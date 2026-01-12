ANSES paga AUH y Tarjeta Alimentar: nuevos montos y fechas de cobro en enero 2026

El monto total por hijo queda en $125.518.

ANSES deposita el 80% mensual, equivalente a $100.414,40, mientras que el 20% restante ($25.103,60) se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH que acredita controles de salud y escolaridad.

En el caso de hijos con discapacidad, el valor de la AUH asciende a $408.705, con un pago del 80% mensual de $326.964, manteniendo el mismo esquema de retención.

Las acreditaciones se realizan directamente en la cuenta bancaria declarada por el titular y no requieren gestiones adicionales mientras se mantengan los requisitos vigentes.

¿Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar en enero 2026 según ANSES?

La Tarjeta Alimentar continúa vigente y se acredita de manera automática. El beneficio alcanza a:

titulares de AUH

titulares de Asignación por Embarazo (AUE)

titulares de Pensión No Contributiva por siete hijos, con hijos menores o con discapacidad

No requiere inscripción, se paga junto con la prestación principal y está orientada a reforzar el acceso a alimentos básicos.

El Ministerio de Capital Humano confirmó que en enero no hay aumento, ya que el programa no se ajusta por movilidad.

Tarjeta Alimentar: ¿cuáles son los montos confirmados para enero 2026?

Los valores vigentes que ANSES liquidará durante enero son:

$52.250 por un hijo

$81.936 por dos hijos

$108.062 por tres o más hijos

Estos montos se suman al valor correspondiente de la AUH, por lo que el ingreso final resulta de la combinación de ambos beneficios.

AUH + Tarjeta Alimentar: ¿cuánto se cobra en total en enero 2026?

Con la actualización de la AUH y los valores vigentes de la Tarjeta Alimentar, los ingresos combinados quedan así:

1 hijo: $152.664,40

2 hijos: $282.764,80

3 hijos: $409.305,20

4 hijos: $509.719,60

5 hijos: $610.134,00

6 hijos: $710.548,40

Los montos surgen de la suma del 80% de la AUH más la Tarjeta Alimentar correspondiente.

Las familias con niñas o niños de hasta 3 años reciben el 100% de la AUH y el Complemento Leche del Plan de los Mil Días. En estos casos, el total con Tarjeta Alimentar asciende a $225.108 en enero de 2026.

¿Cuál es la diferencia entre AUH y SUAF y quién cobra cada una?

AUH se dirige a personas desocupadas, empleadas de casas particulares y monotributistas sociales

SUAF alcanza a trabajadores registrados, monotributistas y beneficiarios vinculados al empleo formal

En enero 2026, el primer tramo de SUAF paga $62.765 por hijo y $204.361 por hijo con discapacidad, con valores que varían según ingreso familiar.

¿Cuándo se cobra AUH y Tarjeta Alimentar en enero 2026?

El calendario se organiza por terminación de DNI del titular:

9 de enero

12 de enero

13 de enero

14 de enero

15 de enero

16 de enero

19 de enero

20 de enero

21 de enero

22 de enero

Los pagos se depositan en la misma cuenta donde se cobra la asignación principal.