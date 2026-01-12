ANSES paga AUH y Tarjeta Alimentar: nuevos montos y fechas de cobro en enero 2026
La AUH y Tarjeta Alimentar de ANSES en enero de 2026 llegan con definiciones que ordenan el comienzo del año y determinan el ingreso de millones de familias. Los nuevos valores, el alcance y las fechas de pago conforman el panorama que se aplicará desde este mes.
ANSES paga AUH y Tarjeta Alimentar: nuevos montos y fechas de cobro en enero 2026
ANSES y la AUH en enero 2026 encabezan el inicio del calendario social con actualizaciones que fijan los montos y establecen el esquema de pagos. La combinación entre el valor de la asignación y los refuerzos alimentarios determina el ingreso que reciben los hogares con hijos.
El comienzo de 2026 llega con el aumento aplicado a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y con la confirmación de los valores vigentes de la Tarjeta Alimentar, que continúan sin cambios. Ambos programas se acreditan de manera automática y alcanzan a familias de todo el país.
Para los titulares, el punto central de enero está en cuánto se cobra, quiénes acceden a cada beneficio y cómo quedan organizadas las fechas según la terminación del DNI. También se mantienen los casos especiales por discapacidad y los programas asociados al Plan de los Mil Días.
¿Cuánto se cobra de AUH ANSES en enero 2026?
En enero 2026, la AUH recibe un aumento del 2,47% por movilidad vinculada al IPC.
El monto total por hijo queda en $125.518.
ANSES deposita el 80% mensual, equivalente a $100.414,40, mientras que el 20% restante ($25.103,60) se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH que acredita controles de salud y escolaridad.
En el caso de hijos con discapacidad, el valor de la AUH asciende a $408.705, con un pago del 80% mensual de $326.964, manteniendo el mismo esquema de retención.
Las acreditaciones se realizan directamente en la cuenta bancaria declarada por el titular y no requieren gestiones adicionales mientras se mantengan los requisitos vigentes.
¿Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar en enero 2026 según ANSES?
La Tarjeta Alimentar continúa vigente y se acredita de manera automática. El beneficio alcanza a:
titulares de AUH
titulares de Asignación por Embarazo (AUE)
titulares de Pensión No Contributiva por siete hijos, con hijos menores o con discapacidad
No requiere inscripción, se paga junto con la prestación principal y está orientada a reforzar el acceso a alimentos básicos.
El Ministerio de Capital Humano confirmó que en enero no hay aumento, ya que el programa no se ajusta por movilidad.
Tarjeta Alimentar: ¿cuáles son los montos confirmados para enero 2026?
Los valores vigentes que ANSES liquidará durante enero son:
$52.250 por un hijo
$81.936 por dos hijos
$108.062 por tres o más hijos
Estos montos se suman al valor correspondiente de la AUH, por lo que el ingreso final resulta de la combinación de ambos beneficios.
AUH + Tarjeta Alimentar: ¿cuánto se cobra en total en enero 2026?
Con la actualización de la AUH y los valores vigentes de la Tarjeta Alimentar, los ingresos combinados quedan así:
1 hijo: $152.664,40
2 hijos: $282.764,80
3 hijos: $409.305,20
4 hijos: $509.719,60
5 hijos: $610.134,00
6 hijos: $710.548,40
Los montos surgen de la suma del 80% de la AUH más la Tarjeta Alimentar correspondiente.
Las familias con niñas o niños de hasta 3 años reciben el 100% de la AUH y el Complemento Leche del Plan de los Mil Días. En estos casos, el total con Tarjeta Alimentar asciende a $225.108 en enero de 2026.
¿Cuál es la diferencia entre AUH y SUAF y quién cobra cada una?
AUH se dirige a personas desocupadas, empleadas de casas particulares y monotributistas sociales
SUAF alcanza a trabajadores registrados, monotributistas y beneficiarios vinculados al empleo formal
En enero 2026, el primer tramo de SUAF paga $62.765 por hijo y $204.361 por hijo con discapacidad, con valores que varían según ingreso familiar.
¿Cuándo se cobra AUH y Tarjeta Alimentar en enero 2026?
El calendario se organiza por terminación de DNI del titular:
9 de enero
12 de enero
13 de enero
14 de enero
15 de enero
16 de enero
19 de enero
20 de enero
21 de enero
22 de enero
Los pagos se depositan en la misma cuenta donde se cobra la asignación principal.