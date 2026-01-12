En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
INFORMACIÓN CLAVE

ANSES paga AUH y Tarjeta Alimentar: nuevos montos y fechas de cobro en enero 2026

La AUH y Tarjeta Alimentar de ANSES en enero de 2026 llegan con definiciones que ordenan el comienzo del año y determinan el ingreso de millones de familias. Los nuevos valores, el alcance y las fechas de pago conforman el panorama que se aplicará desde este mes.

ANSES y la AUH en enero 2026 encabezan el inicio del calendario social con actualizaciones que fijan los montos y establecen el esquema de pagos. La combinación entre el valor de la asignación y los refuerzos alimentarios determina el ingreso que reciben los hogares con hijos.

El comienzo de 2026 llega con el aumento aplicado a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y con la confirmación de los valores vigentes de la Tarjeta Alimentar, que continúan sin cambios. Ambos programas se acreditan de manera automática y alcanzan a familias de todo el país.

Para los titulares, el punto central de enero está en cuánto se cobra, quiénes acceden a cada beneficio y cómo quedan organizadas las fechas según la terminación del DNI. También se mantienen los casos especiales por discapacidad y los programas asociados al Plan de los Mil Días.

¿Cuánto se cobra de AUH ANSES en enero 2026?

En enero 2026, la AUH recibe un aumento del 2,47% por movilidad vinculada al IPC.

El monto total por hijo queda en $125.518.

ANSES deposita el 80% mensual, equivalente a $100.414,40, mientras que el 20% restante ($25.103,60) se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH que acredita controles de salud y escolaridad.

En el caso de hijos con discapacidad, el valor de la AUH asciende a $408.705, con un pago del 80% mensual de $326.964, manteniendo el mismo esquema de retención.

Las acreditaciones se realizan directamente en la cuenta bancaria declarada por el titular y no requieren gestiones adicionales mientras se mantengan los requisitos vigentes.

¿Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar en enero 2026 según ANSES?

La Tarjeta Alimentar continúa vigente y se acredita de manera automática. El beneficio alcanza a:

  • titulares de AUH

  • titulares de Asignación por Embarazo (AUE)

  • titulares de Pensión No Contributiva por siete hijos, con hijos menores o con discapacidad

No requiere inscripción, se paga junto con la prestación principal y está orientada a reforzar el acceso a alimentos básicos.

El Ministerio de Capital Humano confirmó que en enero no hay aumento, ya que el programa no se ajusta por movilidad.

Tarjeta Alimentar: ¿cuáles son los montos confirmados para enero 2026?

Los valores vigentes que ANSES liquidará durante enero son:

  • $52.250 por un hijo

  • $81.936 por dos hijos

  • $108.062 por tres o más hijos

Estos montos se suman al valor correspondiente de la AUH, por lo que el ingreso final resulta de la combinación de ambos beneficios.

AUH + Tarjeta Alimentar: ¿cuánto se cobra en total en enero 2026?

Con la actualización de la AUH y los valores vigentes de la Tarjeta Alimentar, los ingresos combinados quedan así:

  • 1 hijo: $152.664,40

  • 2 hijos: $282.764,80

  • 3 hijos: $409.305,20

  • 4 hijos: $509.719,60

  • 5 hijos: $610.134,00

  • 6 hijos: $710.548,40

Los montos surgen de la suma del 80% de la AUH más la Tarjeta Alimentar correspondiente.

Las familias con niñas o niños de hasta 3 años reciben el 100% de la AUH y el Complemento Leche del Plan de los Mil Días. En estos casos, el total con Tarjeta Alimentar asciende a $225.108 en enero de 2026.

¿Cuál es la diferencia entre AUH y SUAF y quién cobra cada una?

  • AUH se dirige a personas desocupadas, empleadas de casas particulares y monotributistas sociales

  • SUAF alcanza a trabajadores registrados, monotributistas y beneficiarios vinculados al empleo formal

En enero 2026, el primer tramo de SUAF paga $62.765 por hijo y $204.361 por hijo con discapacidad, con valores que varían según ingreso familiar.

¿Cuándo se cobra AUH y Tarjeta Alimentar en enero 2026?

El calendario se organiza por terminación de DNI del titular:

  • 9 de enero

  • 12 de enero

  • 13 de enero

  • 14 de enero

  • 15 de enero

  • 16 de enero

  • 19 de enero

  • 20 de enero

  • 21 de enero

  • 22 de enero

Los pagos se depositan en la misma cuenta donde se cobra la asignación principal.

