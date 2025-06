El Gobierno contra ATE por el paro en salud: "Es una extorsión política disfrazada de reclamo".

"No hay excusas. No tienen derecho a incumplir una obligación. Los trabajadores de la salud que eligen no asistir a sus funciones están violando obligaciones básicas que afectan directamente a personas vulnerables y ponen en riesgo la continuidad asistencial", replicaron.

Además consideraron que los hospitales nacionales "no son campos de batalla gremial", y en contraste, plantearon que "son lugares de atención, vocación y compromiso". "No vamos a permitir que unos pocos sigan perjudicando el funcionamiento de todo el sistema por defender intereses propios", completaron.

La respuesta del secretario general de ATE

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, respondió el comunicado a través de un mensaje en su cuenta de la red social X. "Presidente Milei, son unos payasos!! ¿Por qué no otorgan un aumento salarial y se dejan de joder?", arremetió.

"Qué absurdo que este Gobierno hable en nombre de los Hospitales Nacionales", criticó y comparó que "es como que el zorro hable en nombre de las gallinas".

"Los hospitales nacionales son parte del Estado que usted, presidente Javier Milei (el "topo infiltrado") vino a destruir", objetó en alusión a una de las frases del mandatario.

Aguiar continuó sobre Milei que "solo les interesa la atención de los pacientes cuando hay un paro, el resto de los días no les interesa la salud pública". "Basta de hipocresía. Dictan una conciliación obligatoria sin fijar fecha para una audiencia y cuando se dignan a convocar a una reunión, no se presentan", reclamó sobre la reunión de esta tarde .

"La conciliación obligatoria rige solamente para el Garrahan y no impacta en el conflicto nacional de Salud. A esta altura, queda claro desconocen toda normativa vigente", señaló el dirigente gremial.