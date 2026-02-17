El Gobierno corregiría el régimen de las licencias médicas de la Reforma Laboral: "Lo vamos a arreglar"

Si bien el oficialismo cuenta con el acompañamiento de sus aliados para aprobar el proyecto en general, desde la oposición surgieron pedidos de modificaciones que podrían complicar la sanción definitiva sin cambios en el texto.

Sobre ese escenario, Bullrich planteó: “Si se modifica aunque sea una coma y tiene que volver al Senado, eso puede demorar una semana más. No sabemos si finalmente se va a votar este jueves en Diputados. Es una posibilidad, pero no hay certezas sobre cómo se dará el tratamiento ni si se llegará con los tiempos al 1° de marzo”.

El proyecto, que obtuvo media sanción en la Cámara alta el miércoles pasado, establece que el trabajador percibirá el 50% o el 75% del salario durante el período de licencia por enfermedad no vinculada con la actividad laboral, en lugar del 100% que garantiza la ley actual. El porcentaje depende de si la incapacidad surge por una actividad voluntaria y consciente o no del empleado. “No empañamos la ley nos hacemos cargo que nosotros lo introdujimos en el debate”, manifestó al respecto.

La senadora también remarcó la importancia de admitir el error y ajustar el contenido. “Faltó contemplar lo de las enfermedades graves y está bien corregirlo. Es una ley construida de manera colectiva, sumando aportes. En Diputados también manifestaron su intención de hacer cambios. Creemos que el proyecto está completo, pero no tenemos problema en que vuelva al Senado si hace falta”, indicó durante una entrevista en el programa Solo Una Vuelta Más, que se emite por TN.

Por último, defendió el espíritu de la iniciativa y sostuvo que el objetivo es ordenar el sistema. “Modificar ese artículo es correcto. Buscamos terminar con situaciones irregulares, porque hay causas judiciales vinculadas a certificados médicos falsos en el país. Haber logrado una ley de esta magnitud y que ya tenga media sanción es, para nosotros, un paso muy importante”, concluyó.