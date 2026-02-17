En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Gobierno
Patricia Bullrich
Congreso

El Gobierno corregiría el régimen de las licencias médicas de la Reforma Laboral: "Lo vamos a arreglar"

La senadora Patricia Bullrich reconoció fallas en el artículo que reducía el pago salarial durante licencias médicas por patologías graves y aseguró que subsanarán el punto antes del debate en Diputados. Podría volver al Senado.

El Gobierno corregiría las licencias médicas del proyecto de la Reforma Laboral: Cometimos un error y lo vamos a arre

El Gobierno corregiría las licencias médicas del proyecto de la Reforma Laboral: "Cometimos un error y lo vamos a arre
Leé también Los sindicatos del transporte adhirieron al paro de la CGT: no habrá trenes, colectivos ni vuelos
los sindicatos del transporte adhirieron al paro de la cgt: no habra trenes, colectivos ni vuelos

“Tuvimos una equivocación, porque la ley original no diferenciaba entre enfermedades. Lo reconozco. El problema fue no haber especificado los casos de patologías graves”, expresó Bullrich.

En esa línea, la presidenta del bloque oficialista explicó que el texto tomó como base una normativa anterior que tampoco establecía distinciones entre distintos cuadros de salud. “Eso puede pasar cuando se trabaja con un proyecto de más de 200 artículos. Ahora el tema lo están revisando en Diputados junto con el área de Legal y Técnica. No desmerece la ley: asumimos que fue un punto que faltó aclarar y lo vamos a corregir”, sostuvo.

Embed

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tiene previsto convocar este miércoles a las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda para avanzar con el tratamiento y, posteriormente, intentar llevar el tema al recinto el jueves al mediodía.

Si bien el oficialismo cuenta con el acompañamiento de sus aliados para aprobar el proyecto en general, desde la oposición surgieron pedidos de modificaciones que podrían complicar la sanción definitiva sin cambios en el texto.

Sobre ese escenario, Bullrich planteó: “Si se modifica aunque sea una coma y tiene que volver al Senado, eso puede demorar una semana más. No sabemos si finalmente se va a votar este jueves en Diputados. Es una posibilidad, pero no hay certezas sobre cómo se dará el tratamiento ni si se llegará con los tiempos al 1° de marzo”.

El proyecto, que obtuvo media sanción en la Cámara alta el miércoles pasado, establece que el trabajador percibirá el 50% o el 75% del salario durante el período de licencia por enfermedad no vinculada con la actividad laboral, en lugar del 100% que garantiza la ley actual. El porcentaje depende de si la incapacidad surge por una actividad voluntaria y consciente o no del empleado. “No empañamos la ley nos hacemos cargo que nosotros lo introdujimos en el debate”, manifestó al respecto.

La senadora también remarcó la importancia de admitir el error y ajustar el contenido. “Faltó contemplar lo de las enfermedades graves y está bien corregirlo. Es una ley construida de manera colectiva, sumando aportes. En Diputados también manifestaron su intención de hacer cambios. Creemos que el proyecto está completo, pero no tenemos problema en que vuelva al Senado si hace falta”, indicó durante una entrevista en el programa Solo Una Vuelta Más, que se emite por TN.

Por último, defendió el espíritu de la iniciativa y sostuvo que el objetivo es ordenar el sistema. “Modificar ese artículo es correcto. Buscamos terminar con situaciones irregulares, porque hay causas judiciales vinculadas a certificados médicos falsos en el país. Haber logrado una ley de esta magnitud y que ya tenga media sanción es, para nosotros, un paso muy importante”, concluyó.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Gobierno Patricia Bullrich Reforma laboral Noticias A24
Notas relacionadas
Milei se juntó con Bullrich en la Quinta de Olivos para definir la estrategia de la reforma laboral en Diputados
Reforma laboral: el kirchnerismo dice que si el proyecto tiene cambios deberá volver al Senado
Reclaman al Gobierno que intervenga por la abogada argentina retenida en Brasil, acusada de injuria racial

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar