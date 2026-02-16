En vivo Radio La Red
Política
CGT
Reforma laboral
Conflicto

Habrá paro de la CGT contra la Reforma Laboral el día en que se trate el proyecto en Diputados

La central obrera definió la medida tras una reunión virtual y aguarda las próximas horas para oficializar los detalles del alcance. La huelga será sin movilización y podría realizarse este jueves o el miércoles 25.

Habrá paro de la CGT contra la Reforma Laboral el día en que se trate el proyecto en Diputados

La CGT resolvió convocar a un paro general de 24 horas en rechazo al avance de la Reforma Laboral que impulsa el Gobierno. La decisión fue tomada en una reunión virtual que se realizó en las últimas horas y marca un nuevo capítulo en el conflicto entre el movimiento sindical y el oficialismo. La medida de fuerza podría realizarse el jueves 19 de febrero o el miércoles 25.

Bullrich defendió la reforma laboral: "Moderniza un sistema que tenía 43% de los trabajadores en la informalidad"
bullrich defendio la reforma laboral: moderniza un sistema que tenia 43% de los trabajadores en la informalidad

Según trascendió, la central sindical buscó coordinar la medida de fuerza con el debate legislativo del proyecto en Diputados. En ese contexto, el cambio en el cronograma parlamentario aceleró las definiciones internas y terminó de inclinar la balanza hacia la convocatoria a una huelga nacional.

La protesta será sin movilización central, aunque algunos gremios podrían realizar acciones propias en las calles. Entre ellos, sectores estatales como ATE evalúan la posibilidad de llevar adelante manifestaciones y concentraciones.

Una medida más contundente

Desde el entorno sindical señalaron que la convocatoria busca tener mayor impacto que las últimas marchas, que habían mostrado una participación más reducida. En ese sentido, el foco está puesto en sumar a los gremios del transporte, un factor clave para garantizar la efectividad de la medida.

La CGT, de todos modos, todavía no difundió el comunicado oficial con el detalle de los gremios que se sumarán ni con la modalidad específica que tendrá la jornada. Se espera que en las próximas horas la central obrera publique el documento con las definiciones finales.

Las críticas sindicales a la Reforma Laboral

El rechazo de la CGT se centra en varios puntos del proyecto.Cristian Jerónimo, uno de los cosecretarios generales, cuestionó especialmente el esquema de licencias laborales. Uno de los artículos permite que el empleador abone un porcentaje del salario -del 75% o incluso del 50%- en determinadas situaciones, como enfermedades no laborales o accidentes fuera del trabajo.

Para el dirigente, la iniciativa es “una locura que impacta directamente en los derechos adquiridos en materia de salud laboral”.

También advirtió que la reforma promueve “la ruptura de la estructura representativa de los trabajadores con el objetivo posterior de avanzar sobre derechos históricos”.

Desde la central consideran que el proyecto tiene una fuerte carga ideológica y que apunta a modificar el equilibrio entre trabajadores y empleadores.

