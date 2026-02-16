Habrá paro de la CGT contra la Reforma Laboral el día en que se trate el proyecto en Diputados

La CGT, de todos modos, todavía no difundió el comunicado oficial con el detalle de los gremios que se sumarán ni con la modalidad específica que tendrá la jornada. Se espera que en las próximas horas la central obrera publique el documento con las definiciones finales.

Las críticas sindicales a la Reforma Laboral

El rechazo de la CGT se centra en varios puntos del proyecto.Cristian Jerónimo, uno de los cosecretarios generales, cuestionó especialmente el esquema de licencias laborales. Uno de los artículos permite que el empleador abone un porcentaje del salario -del 75% o incluso del 50%- en determinadas situaciones, como enfermedades no laborales o accidentes fuera del trabajo.

Para el dirigente, la iniciativa es “una locura que impacta directamente en los derechos adquiridos en materia de salud laboral”.

También advirtió que la reforma promueve “la ruptura de la estructura representativa de los trabajadores con el objetivo posterior de avanzar sobre derechos históricos”.

Desde la central consideran que el proyecto tiene una fuerte carga ideológica y que apunta a modificar el equilibrio entre trabajadores y empleadores.