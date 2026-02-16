En vivo Radio La Red
Reforma laboral: Milei se juntó con Bullrich en la Quinta de Olivos para definir la estrategia en Diputados

Patricia Bullrich adelantó que el oficialismo analiza modificar el artículo que reduce pagos por licencia médica para que casos severos o irreversibles sigan cobrando el 100%. Los cambios se mantendrían para las lesiones deportivas.

“¿Feriado? ¿Qué es eso? Nosotros trabajamos todos los días. La única forma para salir adelante es: capitalismo, ahorro y trabajo duro. En los tres puntos decimos presentes. VLLC!“, ponderó el Presidente a través su cuenta de X.

bullrich

Según había adelantado Bullrich, la cita apuntaba a terminar de definir el temario de las sesiones extraordinarias, cuyo cierre está previsto para el sábado 28 de febrero, plazo extendido por decisión del Ejecutivo para completar el tratamiento de iniciativas pendientes.

Tras la aprobación del Presupuesto 2026 y de la Ley de Inocencia Fiscal, el oficialismo busca avanzar con otros proyectos clave, entre ellos el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur y el régimen penal juvenil. Sin embargo, el foco principal sigue puesto en la reforma laboral, que deberá atravesar el debate en la Cámara de Diputados en medio de la controversia generada por el apartado referido a licencias médicas.

Los cambios que se introduciría en la reforma laboral

Tras la controversia que provocó la reducción al 50% del salario durante licencias médicas que incluye la reforma laboral, Patricia Bullrich anunció que el oficialismo evalúa introducir un cambio para que determinados cuadros clínicos mantengan el cobro completo.

"Sobre enfermedades severas, degenerativas, o irrecuperables para ponerle una adjetivación, vamos a hacer una modificación y vamos a dejar un 100%", sostuvo la senadora en declaraciones este domingo a Todo Noticias, y explicó que el equipo legislativo sigue "trabajando" en la redacción para incorporarlo cuando el proyecto se trate en la Cámara de Diputados sin que tenga que regresar al Senado de la Nación Argentina.

La legisladora precisó que la cobertura total se aplicará sólo con verificación médica concluyente y contó que conversó el tema con la conducción política, con el titular de Diputados, Martín Menem, y con la secretaria de Legal y Técnica, María Igarzabal. "Para esas enfermedades vamos a volver al 100% de acuerdo a la ley, a la vieja ley de Contrato de Trabajo. Es el único país del mundo que va a pagar el 100%. A los vivos se le va a terminar la avivada", afirmó, y agregó: "si te querés hacer el vivo, vas a cobrar el 50%".

Consultada por licencias vinculadas a salud mental, respondió que existe "un exceso enorme" y remarcó: "La Argentina trucha la tenemos que terminar".

El artículo cuestionado

El artículo cuestionado es el 44 del proyecto, que modifica el régimen vigente y fija que ante enfermedades o accidentes ajenos al trabajo el trabajador perciba el 50 % del sueldo. Si no hubo conducta voluntaria de riesgo, el porcentaje sube al 75 %. También establece que una recaída no se considerará una dolencia distinta.

El punto generó tensión política tras la aprobación en la Cámara alta. Algunos legisladores señalaron que el apartado sobre licencias se incorporó a último momento y aliados del oficialismo comenzaron a expresar reparos de cara al debate en Diputados. En ese marco, Bullrich habló de "la cantidad de certificados truchos" y aseguró que debería haber más detenidos por ese delito, al sostener que existe una "mafia" detrás y que La Libertad Avanza busca "terminar con las mafias".

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, también defendió el esquema tras la media sanción y ejemplificó en Radio Mitre: “Si te lastimaste jugando al fútbol, tomaste una acción activa y el empleador no tiene nada que ver; en ese caso es el 50%”.

Ante esa interpretación, Bullrich reiteró que en situaciones de ese tipo el texto no será modificado y cerró con una defensa general de la reforma. "Queremos destruir esa mafia, que la Argentina no tenga un 15% de ausentismo, que se termine la avivada de que todas las semanas tengo un problema y entonces no trabajo. Nosotros necesitamos productividad, que las empresas trabajen, que tengan confianza", afirmó, y remarcó que "la ley (nueva) va en contra de la mafia de los juicios laborales y de la mafia de los certificados médicos".

