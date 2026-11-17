Los cambios en el capítulo sobre discapacidad

Antes de la firma del despacho, la diputada de La Libertad Avanza, Laura Rodríguez Machado, confirmó que el texto acordado eliminó los artículos de la primera versión enviada por el Poder Ejecutivo que modificaban el sistema de protección de la discapacidad.

En ese sentido, explicó que para mantener la coherencia entre el Presupuesto y la media sanción del proyecto de Fortalecimiento en Discapacidad era necesario suprimir los artículos 36 al 41 de la versión original.

"Con la firma de este presupuesto una vez más cumplimos con nuestra palabra", afirmó Rodríguez Machado.

Las críticas de Unión por la Patria a las proyecciones económicas

Durante el debate, la diputada de Unión por la Patria, Julia Strada, cuestionó la ausencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y del secretario de Finanzas, Federico Furiase. La economista también planteó objeciones a las proyecciones del Presupuesto 2027 y a los resultados de las estimaciones incluidas en el cálculo de gastos y recursos del año anterior.

Como ejemplo, recordó que el Presupuesto 2026 había proyectado un crecimiento económico del 5%, pero que la actividad terminó ingresando "en recesión".

La diputada de Unión por la Patria, Julia Strada, planteó objeciones a las proyecciones del Presupuesto 2027. (Foto: @DiputadosAR)

En relación con el próximo año, señaló que el Ejecutivo estima una expansión del 4%, una previsión que contrastó con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que anticipa un crecimiento apenas superior a los dos puntos.

"La inflación dio más de 30 puntos, tres veces más de lo proyectado para 2026", indicó. Además, sostuvo que "no van a tener inflación cero para el año que viene".

Gastos, ingresos e inflación: las proyecciones para 2027

El proyecto de Presupuesto 2027 prevé gastos totales consolidados por $216 billones, lo que representa un incremento del 25,3% respecto de la base de comparación utilizada por el Gobierno. En tanto, los recursos consolidados, provenientes principalmente de impuestos y contribuciones a la seguridad social, se estiman en $219,3 billones, con una suba proyectada del 26,2%.

El despacho recibió el apoyo de siete legisladores de otros espacios, mientras que Unión por la Patria presentó un dictamen propio. (Foto: @DiputadosAR)

Entre las principales variables macroeconómicas, el Poder Ejecutivo calcula una inflación del 21,3% para 2027 y proyecta un dólar a $1.847 para fines de diciembre, con un promedio anual de $1.728.

En cuanto a la distribución del gasto, las partidas destinadas a servicios sociales alcanzarían los $150.913.491,9 millones, mientras que los servicios de la deuda pública demandarían $18.609.176,1 millones.

El texto también contempla un crecimiento del consumo privado del 3,4% durante 2027 y una expansión del consumo público del 0,6%.