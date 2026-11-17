Luego de la contundente goleada por 7-0 frente a Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, Emiliano "Dibu" Martínez analizó el presente de la Selección argentina en el inicio de una nueva etapa tras el retiro de Lionel Messi. El arquero marplatense volvió a la titularidad pese a encontrarse todavía en proceso de recuperación de una fractura de mandíbula y tomó la palabra ante la prensa al término del encuentro para valorar la rápida reacción del plantel después de la caída ante Uruguay en La Bombonera.