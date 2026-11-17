Asimismo, subrayó la responsabilidad de los referentes para acompañar esa integración dentro del vestuario: “Se tratan de copiar de nosotros, hay que darles el mejor apoyo posible porque, al final, jugamos por un país y tenemos que volver a enamorar a la gente”.

Por qué Dibu Martínez decidió atajar sin máscara ante Costa Rica tras su fractura de mandíbula

Por último, el campeón del mundo se refirió a los inconvenientes físicos que atravesó durante el año y reveló que asumió el riesgo de saltar al campo de juego sin protección facial para poder rendir al máximo nivel: “Siempre trato de dar lo mejor. Me pasó un montón: en el Mundial con el dedo y las cosas personales que tuve, ahora que me rompí la mandíbula me daban dos meses de recuperación”.

Respecto de su determinación de prescindir de la máscara protectora en el arco del Kempes, explicó: “Siempre trato de esforzarme y era un riesgo jugar sin máscara hoy, pero yo sentía que no podía jugar al 100% con la máscara y mis compañeros me merecen al 100%”.