Las declaraciones de Latorre contrastan con la postura de Vicuña, quien negó que la pareja esté atravesando una crisis. Mientras el actor desestimó las versiones, la periodista insistió en que existirían diferencias por resolver dentro de la relación.

Qué dijo Benjamín Vicuña

Benjamín Vicuña desmintió los rumores de crisis con su novia, Ana Espasandín, y aseguró que la relación atraviesa un buen momento. Ante las versiones que circularon sobre un supuesto distanciamiento, el actor habló con SQP (América TV)y fue tajante al referirse a su presente sentimental.

“Eso no es verdad, estamos bien. He estado trabajando mucho entre España y Argentina. Vine toda la semana a ver a mis hijos, pero todo más que bien”, afirmó. De esta manera, explicó que sus compromisos laborales lo llevaron a repartir su tiempo entre ambos países y rechazó las especulaciones sobre la pareja.

Sus declaraciones llegaron después de que Yanina Latorre hablara de supuestos desencuentros entre ambos y señalara que la exposición pública de Espasandín sería uno de los motivos de tensión. Sin embargo, Vicuña sostuvo una versión diferente y dejó en claro que, según sus propias palabras, el vínculo sigue firme.