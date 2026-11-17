Más allá de su cautela, las estadísticas y el respaldo interno dentro del vestuario albiceleste alimentan esa candidatura. Con los dos tantos marcados en Córdoba, el nacido en Santa Cruz de Tenerife alcanzó los seis goles con la Selección Argentina, cinco de ellos anotados después del Mundial 2026. Desde el primer encuentro de esta seguidilla —disputado también en territorio cordobés—, acumula cuatro gritos en apenas 48 días tras convertir frente a Bolivia, Burkina Faso, Benín y Costa Rica, quedando únicamente sin anotar en la caída 2-1 ante Uruguay en La Bombonera.

Dentro del propio plantel nacional, tres referentes jóvenes ya le manifestaron públicamente su voto de confianza para portar el histórico número: