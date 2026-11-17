Más allá de su cautela, las estadísticas y el respaldo interno dentro del vestuario albiceleste alimentan esa candidatura. Con los dos tantos marcados en Córdoba, el nacido en Santa Cruz de Tenerife alcanzó los seis goles con la Selección Argentina, cinco de ellos anotados después del Mundial 2026. Desde el primer encuentro de esta seguidilla —disputado también en territorio cordobés—, acumula cuatro gritos en apenas 48 días tras convertir frente a Bolivia, Burkina Faso, Benín y Costa Rica, quedando únicamente sin anotar en la caída 2-1 ante Uruguay en La Bombonera.
Dentro del propio plantel nacional, tres referentes jóvenes ya le manifestaron públicamente su voto de confianza para portar el histórico número:
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Emiliano "Dibu" Martínez: luego de la goleada frente a Bolivia, el arquero le comentó en redes sociales: “¿Nuevo número 10?”.
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Rodrigo De Paul: tras la despedida de Messi ante Benín, el mediocampista del Inter Miami lo elogió por la misma vía: “Pase maestro, lo estábamos esperando”.
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Valentín Barco: en diálogo con Los Edul, el futbolista del Chelsea compartió su deseo y destacó el vínculo que forjaron en la concentración: “Del juego de Nico me gusta todo. Me gusta mucho cómo juega. Ojalá tenga la 10, me gustaría. Compartí habitación con él en el Mundial, más de 50 días, y en las últimas concentraciones también. Sabemos por lo que fuimos pasando los dos y me gustaría mucho que lleve la 10”.