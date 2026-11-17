La sesión fue oficializada este lunes y el oficialismo espera reunir el respaldo de sus aliados para alcanzar el quórum de 129 diputados y poner en marcha el debate. La agenda forma parte del cronograma legislativo que La Libertad Avanza había previsto para noviembre, que continuará la semana próxima con el tratamiento del Presupuesto 2027.

El temario también contempla el Acuerdo de Libre Comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) y el bloque sudamericano. (Foto: archivo)

Los principales puntos de la ley de Defensa de la Soberanía

El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional será uno de los asuntos que concentrará la discusión en el recinto. La iniciativa original tenía 133 artículos, pero el dictamen elevó esa cifra a 154, luego de las modificaciones incorporadas durante el debate en las comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y Legislación Penal.

El título I, referido a la “Defensa de los Recursos Naturales de la Nación”, propone derogar la Ley 26.659, que establece sanciones para las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina. En su lugar, plantea un régimen sancionatorio que alcanzaría a empresas que operen sin autorización argentina en actividades vinculadas con el aprovechamiento de recursos naturales, tanto renovables como no renovables.

La oposición cuestionó el alcance del texto y sostuvo que solo ese primer apartado está directamente relacionado con la defensa de la soberanía sobre las islas Malvinas. Los títulos siguientes introducen modificaciones a la ley de Defensa Nacional, la ley de Inteligencia, la ley de Financiamiento de los Partidos Políticos y el Código Penal.

El temario incluye dos acuerdos comerciales del Mercosur, el traspaso de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires, entre otras. (Foto: archivo)

Entre los cambios previstos figura la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y de una comisión bicameral encargada de realizar el seguimiento parlamentario de las medidas que adopte ese organismo. El proyecto también incorpora disposiciones sobre la protección de la soberanía aeroespacial, marítima, fluvial y lacustre, las infraestructuras críticas y la revisión de inversiones extranjeras por razones de seguridad nacional.

Otro de los apartados que generó cuestionamientos es el referido al “Fortalecimiento de la Soberanía en los Procesos Electorales”. Allí se establecen multas para extranjeros sin residencia permanente y personas jurídicas extranjeras que financien campañas electorales.

Qué cambia en la Carta Orgánica del Banco Central

El proyecto establece que la misión central de la autoridad monetaria será preservar el valor de la moneda nacional. Además, prohíbe que el BCRA financie al Tesoro Nacional.

Uno de los puntos modificados por el Senado fue el procedimiento para designar y remover a los integrantes del directorio. De acuerdo con el texto que volvió a Diputados, los nombramientos y las remociones deberán contar con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, es decir, la mitad más uno de sus integrantes. La iniciativa también establece que el Poder Ejecutivo podrá realizar designaciones en comisión mientras se tramita el acuerdo parlamentario.

Entre otros cambios, la reforma elimina las reservas de libre disponibilidad, modifica el esquema de distribución de utilidades y establece un mecanismo para cancelar progresivamente las letras intransferibles y los adelantos transitorios acumulados en el activo del Banco Central.

Traspaso judicial y cooperativas

El resto del temario incluye dos convenios firmados entre el Estado nacional y la Ciudad de Buenos Aires en julio de este año. Uno establece el Cuarto Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial porteño. El otro dispone el traspaso de la función judicial en materia criminal y correccional de menores.

Por último, los diputados tratarán una modificación al artículo 2 de la Ley 24.467, que regula el marco de las pequeñas y medianas empresas. El objetivo es permitir que las cooperativas puedan acceder al certificado MiPyME.