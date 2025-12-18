Paro de controladores aéreos: cómo saber el horario de los vuelos y en cuáles hay demoras

El cronograma de medidas anunciado prevé nuevas interrupciones:

Martes próximo , de 19 a 23, para vuelos nacionales.

, de 19 a 23, para vuelos nacionales. Sábado 27, de 14 a 17, con impacto en vuelos internacionales.

de 14 a 17, con impacto en vuelos internacionales. Lunes 29, de 8 a 11, con afectación total de la aviación en todos los aeropuertos del país.

En Aerolíneas Argentinas, el miércoles se registraron 67 vuelos demorados, con 7.500 pasajeros afectados, y otros 25 vuelos adelantaron su salida, impactando a 3.100 personas. En total, 94 vuelos de la compañía tuvieron algún tipo de modificación, lo que obligó a casi 11.000 pasajeros a cambiar sus planes.

Por su parte, Flybondi informó la cancelación de seis vuelos y la reprogramación de otros 69. Además, realizó cambios de aeropuerto para evitar los horarios más sensibles del paro, una estrategia que se repetirá hoy. Según la empresa, unos 13.000 pasajeros ya se vieron afectados por las medidas.

La situación también alcanzó a JetSmart, con ajustes y reprogramaciones, especialmente fuera del aeropuerto de Ezeiza, donde no hubo salidas durante el horario de la protesta. Los pasajeros fueron notificados con antelación sobre los cambios.

En total, el paro afectó a más de 24.000 pasajeros (NA)

Apoyos y críticas a la medida

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) expresó su respaldo a ATEPSA y manifestó la necesidad de respetar el Convenio Colectivo de Trabajo, en particular los límites de permanencia en el aeropuerto. También reclamaron una respuesta conjunta frente a posibles retrocesos en las condiciones laborales del sector.

En contraposición, EANA calificó la medida como “inadmisible”, al considerar que busca afectar un servicio esencial y advirtió sobre el impacto en el transporte aéreo en plena época de Fiestas. La empresa denunció la intención de interrumpir el normal funcionamiento de los vuelos de pasajeros durante uno de los momentos de mayor circulación del año.