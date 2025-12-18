Paro de controladores aéreos: cómo saber el horario de los vuelos y en cuáles hay demoras
La acción gremial forma parte de un plan de protestas escalonado, con interrupciones previstas en distintas fechas y franjas horarias hasta el 29 de diciembre.
Loscontroladores aéreos realizan este jueves un paro por segundo día consecutivo, una medida de fuerza que afecta exclusivamente a los vuelos nacionales en todos los aeropuertos del país. La protesta es impulsada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) y se desarrolló entre las 16 y las 19 horas.
Cómo consultar el estado de los vuelos
Ante posibles demoras, cancelaciones o reprogramaciones, las aerolíneas recomendaron a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos a través de sus canales oficiales.
Aerolíneas Argentinas: se aconseja revisar el correo electrónico, donde la compañía informa cambios. También se puede ingresar al sitio web oficial en la opción “Mi reserva” o comunicarse por WhatsApp al 11 4940-4798.
JetSmart: permite consultar y gestionar el vuelo desde “Mi reserva” en su página web y cuenta con atención telefónica en el 11-2206-7799.
Flybondi: recomienda revisar la sección “Estado de vuelo” en su sitio web. La empresa informó que, si el vuelo fue cancelado o modificado por más de cuatro horas, se puede cambiar la fecha sin costo adicional.
LATAM: aunque no emitió comunicados oficiales, los pasajeros pueden consultar el estado del vuelo en la opción “Estado de mi vuelo” del sitio web de la aerolínea.
Impacto del paro y próximas medidas
La primera jornada de paro se realizó ayer por la mañana y provocó demoras y cancelaciones en vuelos nacionales, con un impacto estimado en más de 24.000 pasajeros, en un contexto de alta demanda.
El cronograma de medidas anunciado prevé nuevas interrupciones:
Martes próximo, de 19 a 23, para vuelos nacionales.
Sábado 27, de 14 a 17, con impacto en vuelos internacionales.
Lunes 29, de 8 a 11, con afectación total de la aviación en todos los aeropuertos del país.
En Aerolíneas Argentinas, el miércoles se registraron 67 vuelos demorados, con 7.500 pasajeros afectados, y otros 25 vuelos adelantaron su salida, impactando a 3.100 personas. En total, 94 vuelos de la compañía tuvieron algún tipo de modificación, lo que obligó a casi 11.000 pasajeros a cambiar sus planes.
Por su parte, Flybondi informó la cancelación de seis vuelos y la reprogramación de otros 69. Además, realizó cambios de aeropuerto para evitar los horarios más sensibles del paro, una estrategia que se repetirá hoy. Según la empresa, unos 13.000 pasajeros ya se vieron afectados por las medidas.
La situación también alcanzó a JetSmart, con ajustes y reprogramaciones, especialmente fuera del aeropuerto de Ezeiza, donde no hubo salidas durante el horario de la protesta. Los pasajeros fueron notificados con antelación sobre los cambios.
Apoyos y críticas a la medida
La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) expresó su respaldo a ATEPSA y manifestó la necesidad de respetar el Convenio Colectivo de Trabajo, en particular los límites de permanencia en el aeropuerto. También reclamaron una respuesta conjunta frente a posibles retrocesos en las condiciones laborales del sector.
En contraposición, EANA calificó la medida como “inadmisible”, al considerar que busca afectar un servicio esencial y advirtió sobre el impacto en el transporte aéreo en plena época de Fiestas. La empresa denunció la intención de interrumpir el normal funcionamiento de los vuelos de pasajeros durante uno de los momentos de mayor circulación del año.