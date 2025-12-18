Segundo día del paro de controladores aéreos: los vuelos afectados hoy y las próximas medidas
Algunas aerolíneas debieron cancelar sus vuelos mientras que otras los reprogramaron. Con nuevas medidas previstas para los próximos días y fechas clave de fin de año en riesgo, crece la preocupación por demoras y cancelaciones.
Segundo día del paro de controladores aéreos. (Foto: archivo)
Por segundo día consecutivo, el paro de controladores aéreos vuelve a alterar la rutina de los aeropuertos argentinos, con miles de pasajeros afectados, justo en la antesala de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. En Aeroparque se anticipa una tarde complicada.
A diferencia de la primera jornada de protesta, que se concentró en las primeras horas del día, la medida de fuerza de este jueves se desarrolla a contraturno: comenzará a las 16 horas y se extenderá hasta las 19, afectando exclusivamente a vuelos de cabotaje.
Sin embargo, el alcance real del paro excede ampliamente ese margen horario. Según estimaciones oficiales y de las propias aerolíneas, alrededor de 15.000 pasajeros se verán afectados hoy, que se suman a los más de 24.000 que padecieron demoras, cancelaciones y reprogramaciones durante la jornada del miércoles.
El efecto acumulativo empieza a sentirse con fuerza: vuelos que no salieron ayer se corren para hoy, los de hoy impactan en los de mañana y el “efecto dominó” se vuelve inevitable.
Aeroparque, tensión latente para las medidas que se realizarán a la tarde
Durante la mañana, el movimiento en Aeroparque se mostró relativamente ordenado. Los vuelos salían en horario, los mostradores funcionaban con normalidad y no se registraban escenas de caos. Sin embargo, esa postal cambiará a la tarde.
La estrategia empresarial es adelantar vuelos antes del inicio del paro o reprogramarlos para después, pero esa ingeniería tiene límites concretos. “Llega un momento en el que ya no lo podés manejar”, consideró Antonio Laje en A24.
Detrás de las cifras, hay pasajeros que viajaban por trabajo y que necesitaban estar sí o sí en destino en una fecha determinada. Otros que planificaron sus vacaciones con meses de anticipación y hoy ven cómo pierden noches de hotel, excursiones o días enteros de descanso.
Incluso quienes viajan para visitar familiares sienten el impacto: aunque no haya una reserva paga de por medio, perder un día de viaje también es perder tiempo, organización y dinero.
Algunos optaron por solicitar la devolución del pasaje. Otros aceptaron reprogramaciones forzadas.
El conflicto gremial que escala en ATEPSA
La medida de fuerza es impulsada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), que denuncia “una intransigencia brutal y ausencia total de diálogo” por parte de las autoridades de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).
Entre los reclamos se encuentran:
La reincorporación de trabajadores despedidos,
La revisión de condiciones laborales,
El cumplimiento del convenio colectivo de trabajo,
Mejoras en refrigerios,
Revisión de la complejidad operativa de los aeropuertos.
Desde el gremio aseguran que el conflicto no es nuevo y que las medidas son el resultado de reclamos acumulados.
La respuesta oficial y la judicialización
Del otro lado, EANA calificó el paro como “inadmisible”, al sostener que afecta un servicio esencial garantizado por ley y pone en riesgo el normal funcionamiento del sistema aéreo en una de las semanas más sensibles del año.
Las empresas y el Gobierno avanzaron, además, con presentaciones judiciales, denunciando que la medida compromete la seguridad operacional, uno de los puntos más delicados del sistema aeronáutico.
“El paro deja al descubierto aspectos vinculados a la seguridad”, sostienen desde el sector empresarial, argumento que elevó la tensión del conflicto y endureció las posiciones.
El cronograma del paro de controladores aéreos
El verdadero foco de alarma está puesto en la semana próxima, especialmente en fechas clave del calendario.
El cronograma de ATEPSA prevé:
Martes 23: interrupción de vuelos nacionales entre las 19 y las 23
Sábado 27: afectación de vuelos internacionales de 14 a 17
Lunes 29: paro total de la aviación en todos los aeropuertos, de 8 a 11
El 23 y el 29 son fechas en las que la gente viaja para pasar las fiestas, visitar familiares o iniciar vacaciones. No hay margen para reprogramar, porque los vuelos ya operan al límite de su capacidad.
El impacto del paro de controladores en las aerolíneas
Aerolíneas Argentinas:
67 vuelos demorados
7.500 pasajeros afectados directamente
25 vuelos adelantados (3.100 pasajeros)
Total: casi 11.000 pasajeros impactados
Flybondi:
6 vuelos cancelados
69 reprogramados
Cambios de aeropuerto
13.000 pasajeros afectados
JetSmart:
Ajustes y reprogramaciones
Sin operaciones en Ezeiza durante el horario del paro
Las compañías recomendaron a los pasajeros consultar permanentemente el estado de sus vuelos por canales oficiales.
El respaldo de los pilotos
El conflicto sumó un nuevo actor de peso: la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) expresó públicamente su apoyo a ATEPSA. “Manifestamos nuestro apoyo a las medidas de acción directa”, señalaron en un comunicado difundido en redes sociales.
Además, remarcaron la necesidad de defender el cumplimiento del convenio colectivo y rechazar cualquier forma de precarización laboral.