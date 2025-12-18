Segundo día del paro de controladores aéreos: los vuelos afectados hoy y las próximas medidas

Embed

Aeroparque, tensión latente para las medidas que se realizarán a la tarde

Durante la mañana, el movimiento en Aeroparque se mostró relativamente ordenado. Los vuelos salían en horario, los mostradores funcionaban con normalidad y no se registraban escenas de caos. Sin embargo, esa postal cambiará a la tarde.

La estrategia empresarial es adelantar vuelos antes del inicio del paro o reprogramarlos para después, pero esa ingeniería tiene límites concretos. “Llega un momento en el que ya no lo podés manejar”, consideró Antonio Laje en A24.

Detrás de las cifras, hay pasajeros que viajaban por trabajo y que necesitaban estar sí o sí en destino en una fecha determinada. Otros que planificaron sus vacaciones con meses de anticipación y hoy ven cómo pierden noches de hotel, excursiones o días enteros de descanso.

Incluso quienes viajan para visitar familiares sienten el impacto: aunque no haya una reserva paga de por medio, perder un día de viaje también es perder tiempo, organización y dinero.

Algunos optaron por solicitar la devolución del pasaje. Otros aceptaron reprogramaciones forzadas.

El conflicto gremial que escala en ATEPSA

La medida de fuerza es impulsada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), que denuncia “una intransigencia brutal y ausencia total de diálogo” por parte de las autoridades de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

Entre los reclamos se encuentran:

La reincorporación de trabajadores despedidos,

La revisión de condiciones laborales,

El cumplimiento del convenio colectivo de trabajo,

Mejoras en refrigerios,

Revisión de la complejidad operativa de los aeropuertos.

Desde el gremio aseguran que el conflicto no es nuevo y que las medidas son el resultado de reclamos acumulados.

La respuesta oficial y la judicialización

demoras-aeroparque-

Del otro lado, EANA calificó el paro como “inadmisible”, al sostener que afecta un servicio esencial garantizado por ley y pone en riesgo el normal funcionamiento del sistema aéreo en una de las semanas más sensibles del año.

Las empresas y el Gobierno avanzaron, además, con presentaciones judiciales, denunciando que la medida compromete la seguridad operacional, uno de los puntos más delicados del sistema aeronáutico.

“El paro deja al descubierto aspectos vinculados a la seguridad”, sostienen desde el sector empresarial, argumento que elevó la tensión del conflicto y endureció las posiciones.

El cronograma del paro de controladores aéreos

atepsa

El verdadero foco de alarma está puesto en la semana próxima, especialmente en fechas clave del calendario.

El cronograma de ATEPSA prevé:

Martes 23 : interrupción de vuelos nacionales entre las 19 y las 23

Sábado 27 : afectación de vuelos internacionales de 14 a 17

Lunes 29: paro total de la aviación en todos los aeropuertos, de 8 a 11

El 23 y el 29 son fechas en las que la gente viaja para pasar las fiestas, visitar familiares o iniciar vacaciones. No hay margen para reprogramar, porque los vuelos ya operan al límite de su capacidad.

El impacto del paro de controladores en las aerolíneas

Aerolíneas Argentinas : 67 vuelos demorados 7.500 pasajeros afectados directamente 25 vuelos adelantados (3.100 pasajeros) Total: casi 11.000 pasajeros impactados

Flybondi : 6 vuelos cancelados 69 reprogramados Cambios de aeropuerto 13.000 pasajeros afectados

JetSmart : Ajustes y reprogramaciones Sin operaciones en Ezeiza durante el horario del paro



Las compañías recomendaron a los pasajeros consultar permanentemente el estado de sus vuelos por canales oficiales.

El respaldo de los pilotos

El conflicto sumó un nuevo actor de peso: la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) expresó públicamente su apoyo a ATEPSA. “Manifestamos nuestro apoyo a las medidas de acción directa”, señalaron en un comunicado difundido en redes sociales.

Además, remarcaron la necesidad de defender el cumplimiento del convenio colectivo y rechazar cualquier forma de precarización laboral.