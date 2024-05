El Gobierno eliminó la Cédula Azul: qué documentos son necesarios para conducir

También dispuso que la Cédula Verde no tendrá vencimiento. Por decisión del gobierno de Javier Milei, las cédulas no caducarán mientras no haya cambios en la titularidad del vehículo.

A diferencia de lo que ocurría previo a esta resolución, la documentación presentada a través de Mi Argentina tendrá validez. Antes, servía como complemento del documento en su versión física.

También dispuso que la expedición de duplicado de la cédula de identificación del Automotor o sus adicionales podrán ser peticionadas y expedidas en forma completamente electrónica.

Cédula Verde: en qué casos se otorga

cedula verde HOR El Gobierno eliminó la cédula azul. (Foto: archivo)

La Cédula Verde original será necesaria para los siguientes trámites:

Al practicar la Inscripción Inicial .

. Al inscribir una transferencia .

. Al inscribir una comunicación de recupero .

. Al practicarse un cambio de radicación o un cambio de domicilio .

. Al practicarse un cambio de denominación de la persona jurídica en caso de que sea titular registral.

en caso de que sea titular registral. Al practicarse un cambio de motor .

. Al practicarse un cambio de chasis o cuadro .

. Al practicarse una rectificación del nombre o apellido del titular o de otro dato en ella consignado.

o apellido del titular o de otro dato en ella consignado. Al disponer la reposición de placas metálicas.

metálicas. Al practicarse un cambio de uso.

Al practicarse la inscripción a nombre de una sociedad en formación y, en su caso, la inscripción definitiva a nombre de la persona jurídica, una vez constituida la sociedad.

Los documentos necesarios para circular en vehículo en Argentina

Quienes posean cédulas azules así como verdes emitidas con anterioridad, seguirán siendo vigentes hasta que el solicitante las revoque. En ese sentido, con la normativa en vigencia, estos son los documentos necesarios para circular en todo el país:

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Licencia Nacional de Conducir.

Comprobante de seguro en vigencia.

Constancia de Verificación Técnica Vehicular (VTV) o Revisión Técnica Obligatoria (RTO) vigente.

Chapas patente visibles, sin alteraciones y en buen estado.

Balizas triangulares y matafuegos en vigencia.

Cédula verde.

Para que servía la Cédula Azul y cuál es la diferencia con la Cédula Verde

La cédula azul se tramitaba para aquellos “autorizados a manejar el auto”, mientras que la verde era exclusiva para el titular del vehículo. En resumen, una servía para demostrar la titularidad del rodado y la otra era la autorización de uso.

Cédula verde física y digital

La Dirección de Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA) expedirá una Cédula en formato físico y digital: