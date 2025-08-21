El Gobierno designó a un nuevo interventor para la Agencia Nacional de Discapacidad

“Las pensiones por invalidez han sido históricamente una caja de la política que este gobierno está decidido a romper para garantizar los derechos de quienes realmente lo necesitan”, se afirmó al fundamentar la decisión.

“En ese marco se profundizará la gestión de auditorías y revalidación de pensiones”, se indicó al presentar los lineamientos de la nueva etapa. La frase sintetiza el enfoque que tendrá la intervención en sus primeros meses.

Según se informó, el nuevo interventor tendrá a su cargo un esquema de verificación más estricto sobre los beneficios vigentes pero no habla explícitamente de la denuncia que había formulado Spagnuolo sobre la compra de medicamentos.

Según el comunicado, Vilches cuenta con formación médica y experiencia en áreas de gestión sanitaria, tanto en el ámbito público como privado. La Agencia Nacional de Discapacidad depende de la órbita del Ministerio de Salud. Con la intervención, su conducción queda bajo supervisión directa del Ministro Mario Lugones, que buscará redefinir criterios operativos y administrativos en el corto plazo.