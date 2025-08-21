"Optar por el bien": el contundente mensaje del presidente de la Cámara de Comercio Argentina en apoyo al modelo de Milei

En vísperas del lanzamiento de la campaña electoral, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, salió a expresar un fuerte apoyo al plan del Gobierno.
A 2 meses de las elecciones legislativas, Mario Grinmann, presidente de la CAC elogió el plan económico de Milei. ¿Qué dijo?
Mario Grinmann habló en el Consejo de las Américas sobre los modelos en pugna y defendió el plan económico de Javier Milei. Foto: Captura.
En vísperas del lanzamiento de la campaña electoral, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, salió a expresar un fuerte apoyo al plan del Gobierno.
En su discurso de apertura del Council of Américas, el influyente foro empresario que preside la norteamericana Susan Sigal, Grinmann afirmó que “podemos optar por el bien o podemos optar por el mal”.
Aunque no mencionó puntualmente a las próximas elecciones legislativas de octubre, en las que el gobierno busca plebiscitar su gestión, Grinmann destacó que desde la entidad tienen “muy claro cuál es el camino para nuestro país”.
Aunque el dirigente empresarial de una de las cámaras más importantes del país, aclaró que no se involucran “en política partidaria”, defendió el rumbo económico libertario al señalar que “problemas que vienen de larga década no se pueden solucionar en 18 o 20 meses”.
Y agregó: “Este es un momento de definiciones y de tomar definiciones de qué es lo que queremos para nuestro país. No hay muchos caminos, por lo menos desde mi punto de vista. Podemos optar por un creciente peso del Estado sobre el sector privado, podemos optar por regulaciones por doquier o podemos optar por la reducción del Estado y liberar las trabas posibles para que el sector privado se pueda desarrollar”, enfatizó Grinmann.
En ese marco, el titular de la CAC en su mensaje a los empresarios presentes en el evento que se desarrolló en el Alvear Palace Hotel, destacó la necesidad de elegir entre los ejes de los modelos que según él están en pugna en la Argentina y que hizo referencia al modelo de Milei vs el kirchnerismo, aunque sin mencionarlos directamente.
"Podemos abrazarnos a la corrupción más descarada o regirnos por la ética. Podemos elegir frases almibaradas, que quedan bien y endulzan bien, que suenan lindo, o podemos optar por formas bruscas que pueden parecer agresiva, pero dicen la verdad”, señaló el presidente de la CAC.
En el encuentro el Gobierno estuvo representado, además del presidente Javier Milei que fue invitado a cerrar el evento, por los ministros de Economía, Luis Caputo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el de Desregulación, Federico Sturzenegger y de Capital Humano, Sandra Pettovello.