"Optar por el bien": el contundente mensaje del presidente de la Cámara de Comercio Argentina en apoyo al modelo de Milei

Y agregó: “Este es un momento de definiciones y de tomar definiciones de qué es lo que queremos para nuestro país. No hay muchos caminos, por lo menos desde mi punto de vista. Podemos optar por un creciente peso del Estado sobre el sector privado, podemos optar por regulaciones por doquier o podemos optar por la reducción del Estado y liberar las trabas posibles para que el sector privado se pueda desarrollar”, enfatizó Grinmann.

En ese marco, el titular de la CAC en su mensaje a los empresarios presentes en el evento que se desarrolló en el Alvear Palace Hotel, destacó la necesidad de elegir entre los ejes de los modelos que según él están en pugna en la Argentina y que hizo referencia al modelo de Milei vs el kirchnerismo, aunque sin mencionarlos directamente.

"Podemos abrazarnos a la corrupción más descarada o regirnos por la ética. Podemos elegir frases almibaradas, que quedan bien y endulzan bien, que suenan lindo, o podemos optar por formas bruscas que pueden parecer agresiva, pero dicen la verdad”, señaló el presidente de la CAC.

En el encuentro el Gobierno estuvo representado, además del presidente Javier Milei que fue invitado a cerrar el evento, por los ministros de Economía, Luis Caputo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el de Desregulación, Federico Sturzenegger y de Capital Humano, Sandra Pettovello.