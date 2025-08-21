En vivo Radio La Red
Las señales del Gobierno a los empresarios en un momento de máxima tensión económica y electoral

Milei y sus principales ministros ratificaron el rumbo económico, a pesar de las tensiones políticas con el Congreso y la campaña electoral. Caputo advirtió que “no se moverá ni un ápice” del plan de déficit cero. Sturzeneger confirmó el plan de judicializar los vetos de Milei. El pedido a los empresarios para las próximas elecciones.

Javier Milei y buena parte del gabinete hablaron en el Council off the Américas en defensa del  modelo económico y enviaron un mensaje a los empresarios de cara a las elecciones de octubre. Foto: Presidencia.

El Gobierno, con Javier Milei y sus principales ministros a la cabeza, eligió el influyente foro empresario convocado en el Coucil of the Américas, para salir a ratificar que el rumbo económico centrado en el déficit cero, el ajuste en el Estado, las privatizaciones de empresas públicas y desregulaciones, como así también la política monetaria restrictiva, altas tasas de interés y flotación del dólar entre bandas, son “inamovibles”.

Mario Grinmann habló en el Consejo de las Américas sobre los modelos en pugna  y defendió el plan económico de Javier Milei. Foto: Captura.

Milei pidió apoyo para ganar en las próximas elecciones de octubre y atribuyó la incertidumbre a las posibilidades de un triunfo opositor, lo que el presidente llama “el riesgo kuka”.

Milei cerró con un fuerte tono electoralista, un foro en el que habían precedido 4 de sus principales ministros: Luis Caputo (Economía), Guillermo Francos (Jefe de Gabinete), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado). También asistieron, pero no hablaron el vocero Manuel Adorni y el canciller Gerardo Werthein.

El encuentro sirvió al Gobierno en pleno para ratificar que “no va a cambiar un ápice el rumbo” a pesar del duro golpe recibido en el Congreso y de las tensiones políticas y económicas en medio de la campaña electoral.

Milei y los ministros salieron en conjunto a repudiar la votación de la oposición en la Cámara de Diputados que según destacó Sturzenegger “por primera vez en la democracia, rechazó el miércoles un veto presidencial delegado”, en este caso, el vinculado a la ley de emergencia en Discapacidad, que el gobierno confirmó que va a judicializar porque dice que no tiene los recursos para pagar.

Milei, Caputo, Francos, Sturzenegger y Pettovello, y una demostración de fuerza ante empresarios

Javier Milei defendió el modelo económico junto a Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Guillermo Francos y buena aprte del gabinete en el Council off the Américas.Foto Presidencia.

Horas después de la votación de Diputados, Milei, Caputo, Francos y Sturzenegger, buscaron llevar un mensaje de calma a los empresarios y a los mercados, al sostener la “convicción inquebrantable” del presidente para sostener el plan económico y considerar que “después de perder por paliza la semana pasada en las votaciones en el Congreso, en la maratónica sesión de este miércoles en Diputados, consiguió un "empate".

“En el equipo económico nos lo tomamos como una situación más. Ya habíamos hablado con el Presidente hace meses y nos había advertido sobre esto. Estábamos preparados”, afirmó Caputo y relativizó las derrotas en el Congreso a las que calificó como “obstáculos de corto plazo” que no modifican el rumbo de mediano ni largo plazo.

En una muestra de autoridad del Gobierno, Francos recordó que tras perder el veto a la emergencia en Discapacidad, el gobierno consiguió los votos para sostener el veto que consideraba más importante, el vinculado a la ley que había impulsado la oposición para otorgar un aumento del 7,2% y un bono de $110.000 de aumento a las jubilaciones y otra con la prórroga de la moratoria previsional.

caputo luis

Caputo, sostuvo que el rechazo en Diputados de uno de los vetos presidenciales a proyectos de ley con impacto fiscal son considerados “obstáculos de corto plazo” pero que el Gobierno “no se va a mover un ápice” en la política fiscal y agregó que incluso este tipo de trabas “termina jugando a favor nuestro, porque la gente no es tonta y no quiere que frenemos”.

Sturzenegger ratificó la estrategia del gobierno que, ante cada derrota ante la oposición en el Parlamento, “siempre, redoblamos la apuesta”.

Javier Milei en el Council off the Américas. Foto Presidencia.

Primero Caputo y al final Milei, pidieron apoyo explícito a los empresarios de cara a las elecciones legislativas de octubre, al señalar que lo que está en juego primero en las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre, y después el 26 de octubre a nivel nacional, si los argentinos apoyan el actual modelo de “libertad y progreso” o deciden “volver atrás con el populismo kirchnerista”.

Milei admitió “problemas con la volatilidad del dólar” que obligó al gobierno subir las tasas de interés.

Por su parte, tal como había anticipado A24.com, Caputo confirmó que esa herramienta y el control de encajes bancarios, continuará hasta las elecciones de octubre para evitar que la “volatilidad” cambiaria repercuta en una nueva suba de la inflación, el principal logro del Gobierno en el primer año y medio de gestión Milei.

Milei y Caputo coincidieron en que si el Gobierno gana en las próximas elecciones de octubre “el modelo va a ser plebiscitado” y “se termina el riesgo kuka”, tras lo cual, vaticinaron que el año próximo Argentina “va a crecer al ritmo del 6 %”.

En ese marco, pidieron apoyo para poder conseguir más bancas el próximo año en el Congreso, y poder sancionar las reformas laboral, tributaria, previsional y seguir con las desregulaciones pendientes.

El mensaje del gobierno también estuvo destinado al Senado que este mismo jueves convocó a otra sesión impulsada por la oposición, para insistir con otras leyes por las que Milei volvió a acusar a la oposición, pero especialmente al kirchenrismo de intentar “desestabilizar al Gobierno” y “destruir el superávit fiscal”.

“Ellos quieren quebrar al Estado porque saben que si el plan sale bien, no vuelven más al poder”, cerró Milei en su primer discurso de campaña electoral ante empresarios.

