El gobierno de Kicillof alertó por la seguridad en el acto de Milei en Moreno y LLA le salió al cruce

Asimismo, sostuvieron que la “iluminación del predio no resulta óptima” y que en la zona hay “viviendas en construcción con varias pilas de escombros”.

La Libertad Avanza salió al cruce

El presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, lanzó fuertes críticas contra el gobernador Axel Kicillof en la previa del acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA), que se realizará este miércoles en Moreno y al que se prevé que asistirá el presidente Javier Milei.

A través de un mensaje en X, calificó al mandatario provincial como “pichón de Stalin” y lo acusó de renunciar públicamente a garantizar la seguridad de quienes participen de ese acto, lo que, según afirmó, podría habilitar una “zona liberada”.

pareja

En ese marco, Pareja convocó a “toda la ciudadanía de bien” a mantenerse en “estado de alerta”.

Patricia Bullrich se hizo eco de la seguridad de Javier Milei

"El inútil de Kicillof y su Ministro incumplen sus obligaciones legales al estigmatizar a los vecinos de Villa Trujui y manipular la seguridad para frenar un acto presidencial.", comenzó el posteo de Patricia Bullrich.

Y continúo: "Esa conducta, extorsiva y mafiosa, convierte a la Provincia en un árbitro político en lugar de garantizar derechos y libertades. La Ley de Seguridad Interior es clara: los gobernadores deben asegurar la plena vigencia de la Constitución. Cuando actúan con parcialidad y usan la seguridad con fines partidarios, ponen en riesgo la seguridad del Presidente, de los bonaerenses y la imparcialidad en la custodia de las urnas, poniendo en crisis la propia democracia que deben cuidar el próximo domingo".