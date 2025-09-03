En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
Ministerio de Seguridad
Elecciones 2025

El gobierno de Kicillof alertó por la seguridad en el acto de Milei en Moreno y LLA le salió al cruce

El Ministerio de Seguridad bonaerense advirtió que el predio elegido para el acto no reúne condiciones de seguridad, mientras que desde La Libertad Avanza acusaron al oficialismo provincial de abandonar su deber de resguardo.

El Ministerio de Seguridad bonaerense advierte que la visita de Milei a Moreno implica riesgos y estalló la polémica

El Ministerio de Seguridad bonaerense advierte que la visita de Milei a Moreno implica "riesgos" y estalló la polémica
Leé también Cristina Kirchner chicaneó a Milei por la intervención en el dólar y reivindicó la derogación de una ley que afectaba al periodismo
cristina kirchner chicaneo a milei por la intervencion en el dolar y reivindico la derogacion de una ley que afectaba al periodismo

“La locación no resulta favorable”, por la presencia de “escombros” y “elementos para arrojar” en los alrededores del Club Villa Ángela, en la localidad de Trujui, donde se hará la actividad desde las 17, así lo indicó el documento que firmó el ministro de Seguridad de la Provincia, Javier Alonso.

Según la gestión de Axel Kicillof, el Club Atlético Villa Ángela -lugar que eligió el oficialismo nacional para realizar el acto- no cuenta “con la infraestructura mínima requerida para albergar cerca de 10 mil personas”.

Y agregaron: “El predio no cuenta con un alambrado precario y en varios sectores el terreno se encuentra anegado por el agua caída en las lluvias recientes”.

Asimismo, sostuvieron que la “iluminación del predio no resulta óptima” y que en la zona hay “viviendas en construcción con varias pilas de escombros”.

La Libertad Avanza salió al cruce

El presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, lanzó fuertes críticas contra el gobernador Axel Kicillof en la previa del acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA), que se realizará este miércoles en Moreno y al que se prevé que asistirá el presidente Javier Milei.

A través de un mensaje en X, calificó al mandatario provincial como “pichón de Stalin” y lo acusó de renunciar públicamente a garantizar la seguridad de quienes participen de ese acto, lo que, según afirmó, podría habilitar una “zona liberada”.

pareja

En ese marco, Pareja convocó a “toda la ciudadanía de bien” a mantenerse en “estado de alerta”.

Patricia Bullrich se hizo eco de la seguridad de Javier Milei

"El inútil de Kicillof y su Ministro incumplen sus obligaciones legales al estigmatizar a los vecinos de Villa Trujui y manipular la seguridad para frenar un acto presidencial.", comenzó el posteo de Patricia Bullrich.

Y continúo: "Esa conducta, extorsiva y mafiosa, convierte a la Provincia en un árbitro político en lugar de garantizar derechos y libertades. La Ley de Seguridad Interior es clara: los gobernadores deben asegurar la plena vigencia de la Constitución. Cuando actúan con parcialidad y usan la seguridad con fines partidarios, ponen en riesgo la seguridad del Presidente, de los bonaerenses y la imparcialidad en la custodia de las urnas, poniendo en crisis la propia democracia que deben cuidar el próximo domingo".

bullrich

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Javier Milei Ministerio de Seguridad Provincia de Buenos Aires Elecciones 2025
Notas relacionadas
Comisión caso Libra en Diputados: citación a Karina Milei y cuestionario por escrito para el Presidente
Javier Milei cierra la campaña en Moreno con un fuerte operativo de seguridad
Milei: "La estrategia del kirchnerismo es destruir el plan económico, hacer manifestaciones violentas o intentar matarme"

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar