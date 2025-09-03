Kicillof le contestó a Milei y lanzó una dura advertencia por el acto en Moreno: "Lo hago responsable"

Críticas a la estrategia del Gobierno nacional

Axel Kicillof recordó episodios recientes en Lomas de Zamora, Junín y Corrientes, donde, según dijo, se registraron fallas en la seguridad de las comitivas presidenciales y caravana de funcionarios, generando un clima de tensión que responsabilizó al oficialismo. “En lugar de reconocer la realidad y aceptar el malestar social que ellos mismos causaron, el presidente y sus funcionarios eligen provocar más a la gente, lanzar acusaciones de fraude y desplegar un rostro autoritario y violento como no veíamos en décadas”, advirtió.

En su comunicado, el gobernador bonaerense insistió en que “el caos y la violencia son una herramienta, una estrategia de comunicación” y calificó al Presidente y a sus funcionarios como “incapaces de ganarse el afecto de la gente” y recurriendo al miedo para mantener su poder político.

Respecto al cierre de campaña de Milei en Moreno, Kicillof expresó que el lugar elegido no está preparado para albergar un acto de las dimensiones previstas. Además, advirtió sobre la participación de personas con prontuario delictivo en la organización y el riesgo de que se produzcan hechos de violencia.

“Quiero ser muy claro: la seguridad del presidente está a cargo de Casa Militar y las fuerzas federales. Como siempre hemos hecho, cumpliremos con la solicitud y realizaremos un gran operativo en la zona, respondiendo a las indicaciones del comando unificado por Casa Militar, pero no confiamos en este Gobierno”, subrayó Kicillof.

El gobernador también cuestionó al oficialismo nacional por investigaciones en curso relacionadas con fondos destinados a personas con discapacidad y sostuvo que la convocatoria de Milei se realiza en un contexto de desorden y sospechas de corrupción.

Llamado a la ciudadanía

En su mensaje, Kicillof pidió a los vecinos de Moreno que no se acerquen al acto y que cualquier descontento con la gestión de Milei se exprese a través del voto: “Hay miles de razones para querer expresarle enojo a un Presidente que no hizo nada por Moreno. Pero el verdadero modo de expresar ese enojo no es con gritos ni con piedras: es con votos el domingo”.

Asimismo, responsabilizó a Javier Milei de cualquier incidente que pueda ocurrir durante la actividad y enfatizó la necesidad de “responsabilidad y apego a la democracia, dos cualidades que le faltan a este presidente”.

Para finalizar, Kicillof aseguró que la respuesta del oficialismo bonaerense ante cualquier provocación será “defender la democracia, con serenidad y responsabilidad” y reiteró que “hagan lo que hagan, inventen lo que inventen, la respuesta siempre la da el pueblo en las urnas”.