El extra de $67.000 que ANSES depositará por única vez en todas estas cuentas

Trabajadores en relación de dependencia .

Beneficiarios de la Prestación por Desempleo .

Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra .

Beneficiarios de la AUH, AUH por discapacidad o Asignación por Embarazo.

Además, el hijo o hija debe tener entre 2 meses y 2 años al momento de iniciar el trámite. Otro requisito clave es que los datos personales y familiares estén actualizados en la base de ANSES.

image.png SUAF: ANSES permite pedir la Asignación por Nacimiento desde el celular

APU por nacimiento: la documentación necesaria

Para acceder a la Asignación por nacimiento, ANSES exige la presentación de documentación obligatoria que certifique la identidad de los padres y del bebé. Los papeles requeridos son:

DNI de ambos padres o madres.

DNI del bebé.

Partida de nacimiento o, en caso de adopción, la sentencia judicial correspondiente.

Sin estos documentos, el trámite no podrá completarse ni validarse.

Cómo tramitar la asignación por nacimiento

El trámite para recibir este pago único puede hacerse de dos maneras:

Virtual : ingresando a la plataforma Mi ANSES , dentro de la opción “Pago único por nacimiento, matrimonio o adopción”.

Presencial: solicitando un turno en cualquier oficina de ANSES y presentando toda la documentación requerida.

En ambos casos, la acreditación del dinero se realizará directamente en la cuenta bancaria del titular designado.