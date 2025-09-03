El extra de $67.000 que ANSES depositará por única vez en todas estas cuentas

La Asignación por nacimiento es un beneficio especial que la ANSES pagará en septiembre de 2025. Se trata de un extra de $67.062, acreditado una sola vez, para acompañar a las familias en los primeros meses de vida de un hijo o hija.
Se trata de una suma que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) destinará para un grupo determinado de beneficiarios.
ANSES depositará esta suma por única vez en todas estas cuentas en septiembre (Foto: A24.com).
Este apoyo económico se enmarca dentro de las Asignaciones de Pago Único (APU), prestaciones extraordinarias que se entregan en momentos específicos de la vida familiar, como el nacimiento, la adopción o el matrimonio.
A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación por Embarazo, que se abonan todos los meses, la APU se cobra solo una vez. El monto fue actualizado mediante la fórmula de movilidad previsional, lo que garantiza que acompañe la inflación vigente.
El pago único de $67.062 no está disponible para todas las familias, sino para grupos específicos que cumplan ciertos requisitos. Entre ellos se encuentran:
Trabajadores en relación de dependencia.
Beneficiarios de la Prestación por Desempleo.
Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.
Beneficiarios de la AUH, AUH por discapacidad o Asignación por Embarazo.
Además, el hijo o hija debe tener entre 2 meses y 2 años al momento de iniciar el trámite. Otro requisito clave es que los datos personales y familiares estén actualizados en la base de ANSES.
Para acceder a la Asignación por nacimiento, ANSES exige la presentación de documentación obligatoria que certifique la identidad de los padres y del bebé. Los papeles requeridos son:
DNI de ambos padres o madres.
DNI del bebé.
Partida de nacimiento o, en caso de adopción, la sentencia judicial correspondiente.
Sin estos documentos, el trámite no podrá completarse ni validarse.
El trámite para recibir este pago único puede hacerse de dos maneras:
Virtual: ingresando a la plataforma Mi ANSES, dentro de la opción “Pago único por nacimiento, matrimonio o adopción”.
Presencial: solicitando un turno en cualquier oficina de ANSES y presentando toda la documentación requerida.
En ambos casos, la acreditación del dinero se realizará directamente en la cuenta bancaria del titular designado.