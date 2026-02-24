El Gobierno lanzó una web para denunciar tasas municipales: el cruce entre Adorni y Mayra Mendoza

En abril de 2025, el ministro de Economía, Luis Caputo, había apuntado directamente contra la gestión municipal de La Matanza tras el cierre de una sucursal bancaria. Según explicó en ese momento, la decisión estuvo vinculada a la elevada carga impositiva local.

Meses más tarde, el funcionario recomendó públicamente que los consumidores evitaran comprar en supermercados de Pilar, debido a la tasa aplicada por el municipio.

Entonces, el lanzamiento del portal de Transparencia Tributaria Municipal fue interpretado como una herramienta de presión institucional. La web exhibe de manera detallada los tributos que se cobran en cada distrito y los clasifica en categorías como tasa vial, gravámenes a entidades financieras, industria, hipermercados y actividades primarias.

Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es “fortalecer la transparencia fiscal en el ámbito local” y brindar información clara a los contribuyentes. Sin embargo, desde la oposición consideran que la iniciativa busca debilitar el poder de los municipios y generar un conflicto con los gobiernos provinciales.

El cruce político que escaló en redes: Manuel Adorni vs. Mayra Mendoza

Tasa municipal Adorni

El anuncio de la nueva función para denunciar tasas derivó rápidamente en un fuerte enfrentamiento político. La diputada bonaerense Mayra Mendoza, cercana a Cristina Kirchner y ex intendenta de Quilmes, cuestionó con dureza al jefe de Gabinete.

“Sos un caradura. Ustedes se están quedando con la plata de la gente de trabajo”, escribió Mendoza, en una crítica directa a la política económica del Gobierno. Además, denunció que la inflación y la caída del salario afectan a la clase media, y acusó a la Nación de intentar trasladar la crisis financiera a las administraciones locales.

El mensaje desató un intercambio público. Adorni respondió con ironía y luego contraatacó con una enumeración de indicadores negativos que, según su visión, dejó la gestión anterior.

“Te recuerdo que ustedes dejaron a la Argentina con 57% de pobres, inflación anual de más del 200%, cepo cambiario y default con importadores”, expresó el funcionario, en una escalada que reflejó la tensión entre el oficialismo y el kirchnerismo.

Mendoza, por su parte, insistió en que el Gobierno nacional adeuda recursos a la provincia de Buenos Aires y denunció un desfinanciamiento que impacta en los municipios.