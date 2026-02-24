El Gobierno lanzó una web para denunciar tasas municipales: el cruce entre Adorni y Mayra Mendoza
El Gobierno nacional lanzó una nueva plataforma para que los ciudadanos puedan denunciar las tasas municipales que consideran excesivas.
El Gobierno lanzó una web para denunciar tasas municipales. (Foto: archivo)
El Gobierno nacional lanzó una nueva herramienta digital para denunciar tasas municipales, en una iniciativa que busca exponer la presión fiscal en los distritos y generar un canal directo entre los contribuyentes y la administración central. El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien comunicó que el portal de Transparencia Tributaria Municipal incorporará una nueva función que permitirá a los usuarios reportar cobros que consideren abusivos o excesivos.
La plataforma había sido presentada en diciembre con el objetivo de detallar qué tasas cobran los municipios en todo el país, pero ahora suma un componente activo de participación ciudadana.
“Además de consultar las tasas que te cobra tu municipio, ahora vas a poder reportarlas. Que nadie se quede con lo que es tuyo”, escribió Adorni en su cuenta oficial de redes sociales, en línea con el discurso del oficialismo de reducir la presión impositiva y promover la transparencia fiscal.
La iniciativa forma parte de una disputa de larga data entre el Gobierno nacional y varios jefes comunales. Desde el Ministerio de Economía ya habían cuestionado el peso de las tasas municipales sobre empresas, bancos y comercios, señalando que estos tributos afectan la competitividad y el crecimiento económico.
En abril de 2025, el ministro de Economía, Luis Caputo, había apuntado directamente contra la gestión municipal de La Matanza tras el cierre de una sucursal bancaria. Según explicó en ese momento, la decisión estuvo vinculada a la elevada carga impositiva local.
Meses más tarde, el funcionario recomendó públicamente que los consumidores evitaran comprar en supermercados de Pilar, debido a la tasa aplicada por el municipio.
Entonces, el lanzamiento del portal de Transparencia Tributaria Municipal fue interpretado como una herramienta de presión institucional. La web exhibe de manera detallada los tributos que se cobran en cada distrito y los clasifica en categorías como tasa vial, gravámenes a entidades financieras, industria, hipermercados y actividades primarias.
Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es “fortalecer la transparencia fiscal en el ámbito local” y brindar información clara a los contribuyentes. Sin embargo, desde la oposición consideran que la iniciativa busca debilitar el poder de los municipios y generar un conflicto con los gobiernos provinciales.
El cruce político que escaló en redes: Manuel Adorni vs. Mayra Mendoza
El anuncio de la nueva función para denunciar tasas derivó rápidamente en un fuerte enfrentamiento político. La diputada bonaerense Mayra Mendoza, cercana a Cristina Kirchner y ex intendenta de Quilmes, cuestionó con dureza al jefe de Gabinete.
“Sos un caradura. Ustedes se están quedando con la plata de la gente de trabajo”, escribió Mendoza, en una crítica directa a la política económica del Gobierno. Además, denunció que la inflación y la caída del salario afectan a la clase media, y acusó a la Nación de intentar trasladar la crisis financiera a las administraciones locales.
El mensaje desató un intercambio público. Adorni respondió con ironía y luego contraatacó con una enumeración de indicadores negativos que, según su visión, dejó la gestión anterior.
“Te recuerdo que ustedes dejaron a la Argentina con 57% de pobres, inflación anual de más del 200%, cepo cambiario y default con importadores”, expresó el funcionario, en una escalada que reflejó la tensión entre el oficialismo y el kirchnerismo.
Mendoza, por su parte, insistió en que el Gobierno nacional adeuda recursos a la provincia de Buenos Aires y denunció un desfinanciamiento que impacta en los municipios.