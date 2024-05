El Gobierno de Milei se despega del conflicto en Misiones: "La Provincia tiene que buscarle una solución"

No obstante, Francos indicó que Passalacqua "cuenta con el apoyo" de la Casa Rosada, ya que existe un diálogo fluido con su administración. "En función de que hay un reclamo policial y de que un sector de la Policía paró, la ministra (Patricia) Bullrich inmediatamente se puso a disposición con las fuerzas federales para garantizar la seguridad en algún lugar donde no esté la Policía presente, pero no ha hecho falta”, detalló en diálogo con Radio Rivadavia.

Incidentes en Misiones: docentes y empleados de Salud protestaron frente a la casa del Gobernador y en la Legislatura

Embed MISIONES: TENSIÓN FRENTE A LA CASA DEL GOBERNADOR



La policía rechazó un 30% de aumento.



"Estoy reclamando por un salario digno".



@carusopablo

Seguí en #QR!

https://t.co/3gt6dzr3tG pic.twitter.com/nDOlcv6R9R — A24.com (@A24COM) May 24, 2024

El jueves a la noche se vivieron momentos de tensión fuera de la Legislatura provincial cuando los diputados quisieron sesionar: docentes y empleados de la salud intentaron entrar a la fuerza moviendo las vallas y generando la reacción de los efectivos apostados allí que tiraron gas pimienta.

Por su parte, en la casa del Gobernador los policías también echaron gas pimienta y uno de los efectivos resultó herido. Un escuadrón de infantería se hizo presente para custodiar la vivienda.

Todo comenzó después del rechazo de la Policía local a la oferta de un 30% de aumento, ya que exigen que sea del 100%. Tras una decisión unánime, decidieron que van a seguir acampando, tal como lo vienen haciendo desde hace una semana.

Los manifestantes pudieron, tras algunos forcejeos, vencer la primera resistencia en el palacio provincial. Entonces actuó el Cuerpo de Operaciones Especiales (COE), que primero aguantó el embate y luego recuperó posiciones arrojando gas.