El llamativo parecido entre el regalo de Mauro Icardi a la China Suárez y el de Wanda Nara a su hija
Mauro Icardi volvió a hacer una demostración pública de su amor por la China Suárez con un romántico gesto que rápidamente llamó la atención en redes sociales por su parecido con un regalo que Wanda Nara le hizo a una de sus hijas.
10 mar 2026, 17:24
El llamativo parecido entre el regalo de Mauro Icardi a la China Suárez y el de Wanda Nara a su hija
La China Suárez cumplió 34 años el 9 de marzo y lo celebró felizmente en Estambul, Turquía, rodeada de su familia, amigos y su pareja, el Mauro Icardi.
Sin embargo, al momento de inmortalizar la celebración en su cuenta de Instagram, la actriz también mostró el romántico ramo de flores que le regaló el delantero.
El arreglo floral llamó la atención por su gran similitud con otro que Wanda Nara había compartido el 13 de febrero en sus redes, cuando le regaló un ramo muy parecido a una de sus hijas.
Al igual que ocurrió en otras oportunidades, muchos usuarios señalaron que el ramo que Icardi le obsequió a la actriz guarda un notable parecido con el que la figura de Telefe había mostrado en su cuenta de Instagram cuando festejó el cumpleaños de una de sus hijas.
Las fotos del cumpleaños de la China Suárez en Turquía
La China Suárez festejó sus 34 años el lunes 9 de marzo en Estambul con una celebración íntima. Según se vio en las fotos que compartió en sus redes, el festejo incluyó una salida en yate por el Bósforo junto a sus hijos, su mamá y un pequeño grupo de amigos cercanos.
Durante la jornada hubo regalos, decoración con flores y varios detalles románticos por parte de Mauro Icardi. Entre los obsequios que más llamaron la atención estuvo un enorme ramo de flores rosadas, que la actriz mostró sonriente en sus historias de Instagram. En la publicación, incluso le dedicó un mensaje al futbolista: “Te amo con todo mi corazón”.