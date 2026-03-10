El llamativo parecido entre el regalo de Mauro Icardi a la China Suárez y el de Wanda Nara a su hija

flores de la hija de wanda nara

Las fotos del cumpleaños de la China Suárez en Turquía

La China Suárez festejó sus 34 años el lunes 9 de marzo en Estambul con una celebración íntima. Según se vio en las fotos que compartió en sus redes, el festejo incluyó una salida en yate por el Bósforo junto a sus hijos, su mamá y un pequeño grupo de amigos cercanos.

Durante la jornada hubo regalos, decoración con flores y varios detalles románticos por parte de Mauro Icardi. Entre los obsequios que más llamaron la atención estuvo un enorme ramo de flores rosadas, que la actriz mostró sonriente en sus historias de Instagram. En la publicación, incluso le dedicó un mensaje al futbolista: “Te amo con todo mi corazón”.

Cumpleaños de la China Suárez 1

Cumpleaños de la China Suárez 2

Cumpleaños de la China Suárez 3

Cumpleaños de la China Suárez 4

Cumpleaños de la China Suárez 5

Cumpleaños de la China Suárez 6

Cumpleaños de la China Suárez 8