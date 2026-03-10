Suben las acciones argentinas en Wall Street y cae el riesgo país tras declaraciones de Trump sobre el fin de la guerra

Mercado de cambios

En el mercado cambiario, el dólar oficial del Banco de la Nación Argentina cotizaba a $1420. Los tipos de cambio financieros operaban con leves bajas: el contado con liquidación se negociaba a $1465,79, mientras que el dólar MEP se ubicaba en $1422,94.

En la plaza local, el índice S&P Merval avanzaba 3,7% en pesos y 4,6% medido en dólares al tipo de cambio contado con liquidación.

El buen desempeño se daba en línea con el clima positivo en los mercados internacionales. En Estados Unidos, los principales índices bursátiles operaban en terreno positivo: el S&P 500 subía 0,41% y el Dow Jones Industrial Average avanzaba 0,54%.





El petróleo tras la escalada en Medio Oriente

Mientras tanto, el mercado energético seguía atento a la evolución del conflicto en Medio Oriente. Tras haber alcanzado su nivel más alto en más de tres años, el precio del crudo retrocedía y se mantenía por debajo de los US$100 por barril.

Este martes, el Brent Crude Oil cotizaba alrededor de US$87,50, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que “la guerra con Irán terminará pronto”.

El mandatario buscó así moderar el impacto de la suba del crudo y anticipó que su gobierno podría levantar temporalmente algunas sanciones petroleras para estabilizar el mercado. Aunque luego la Secretaría de Defensa del país norteamericano planteó que recién empezaba el conflicto.

“Ciertas sanciones petroleras serán levantadas temporalmente para estabilizar los precios y garantizar el flujo de crudo a través de zonas estratégicas como el Golfo. Vamos a retirar esas sanciones hasta que esto se arregle”, aseguró Trump, sin precisar a qué países alcanzaría la medida.