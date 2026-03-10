En vivo Radio La Red
Economía
Acciones
Wall Street
MERCADOS

Suben las acciones argentinas en Wall Street y cae el riesgo país tras declaraciones de Trump sobre el fin de la guerra

El repunte de los papeles argentinos se dio en una jornada marcada por la caída del riesgo país y la baja del precio del petróleo, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que la guerra con Irán podría terminar pronto.

La economía argentina se resiente por la crisis que se mantiene en el Medio Oriente. (Foto: 

Entre los papeles de origen local, las mayores alzas se observaron en el sector energético. Los ADR de Central Puerto lideraban las subas con un 9,1%, seguidos por Edenor con 7%. También registraban avances las acciones de Loma Negra, que ganaban 6,8%, y Banco Supervielle, con 6,4%.

RIESGO PAÍS 10 DE MARZO

En paralelo, los bonos soberanos argentinos mostraban variaciones mixtas en el exterior, con movimientos entre -0,2% y 1,2%. Ese comportamiento impulsaba una baja de 24 unidades en el Riesgo País, que se ubicaba en 557 puntos básicos, indicador que sigue de cerca el nivel de confianza de los inversores.

Mercado de cambios

En el mercado cambiario, el dólar oficial del Banco de la Nación Argentina cotizaba a $1420. Los tipos de cambio financieros operaban con leves bajas: el contado con liquidación se negociaba a $1465,79, mientras que el dólar MEP se ubicaba en $1422,94.

En la plaza local, el índice S&P Merval avanzaba 3,7% en pesos y 4,6% medido en dólares al tipo de cambio contado con liquidación.

El buen desempeño se daba en línea con el clima positivo en los mercados internacionales. En Estados Unidos, los principales índices bursátiles operaban en terreno positivo: el S&P 500 subía 0,41% y el Dow Jones Industrial Average avanzaba 0,54%.

El petróleo tras la escalada en Medio Oriente

Mientras tanto, el mercado energético seguía atento a la evolución del conflicto en Medio Oriente. Tras haber alcanzado su nivel más alto en más de tres años, el precio del crudo retrocedía y se mantenía por debajo de los US$100 por barril.

Este martes, el Brent Crude Oil cotizaba alrededor de US$87,50, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que “la guerra con Irán terminará pronto”.

MEDIO ORIENTE DONALD TRUMP HABLÓ CON VLADIMIR PUTIN Y SE DESPLOMÓ EL PRECIO DEL PETRÓLEO

El mandatario buscó así moderar el impacto de la suba del crudo y anticipó que su gobierno podría levantar temporalmente algunas sanciones petroleras para estabilizar el mercado. Aunque luego la Secretaría de Defensa del país norteamericano planteó que recién empezaba el conflicto.

“Ciertas sanciones petroleras serán levantadas temporalmente para estabilizar los precios y garantizar el flujo de crudo a través de zonas estratégicas como el Golfo. Vamos a retirar esas sanciones hasta que esto se arregle”, aseguró Trump, sin precisar a qué países alcanzaría la medida.

