Conflicto en FATE: el sindicato denunció que la empresa incumplió con la conciliación obligatoria

trabajadores-protestan-despues-de-que-el-fabricante-de-neumaticos-fate-anunciara-que-cerraria-las-operaciones-en-el-techo-de-su-fabrica-en-buenos-aires-ap-fotorodrigo-abd-IE3V6S7RQ27I36HXUPM5PZJ7BU Trabajadores de FATE denunciaron que la empresa incumplió la conciliación obligatoria.

“Hoy la empresa ha incumplido con el pago de la quincena de los trabajadores y ha generado con esto una emboscada económica totalmente rastrera sobre los trabajadores y sus familias”, afirmó Crespo al referirse a la situación.

Qué establece la conciliación obligatoria

Según explicó el dirigente sindical, la conciliación obligatoria obliga a las partes a mantener las condiciones laborales mientras se desarrollan las negociaciones, lo que incluye el pago de los salarios.

En ese sentido, desde el sindicato consideran que la decisión de no depositar los haberes representa un incumplimiento directo de esa resolución oficial. “El trabajador tiene que enfrentar alquileres, servicios y gastos cotidianos. No puede pasar de cobrar su salario a percibir cero pesos de un momento a otro”, advirtió Crespo.

Denuncias ante Nación y Provincia

Ante esta situación, el SUTNA informó que presentó una denuncia formal ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, organismo que dictó la conciliación obligatoria y que ahora deberá evaluar si la empresa incumplió la medida.

En paralelo, el gremio también realizó una presentación ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires por la falta de pago de los salarios. Desde el sindicato remarcaron que el salario tiene carácter alimentario, por lo que su incumplimiento afecta directamente a las familias de los trabajadores.

FATE POLICIA Tensión en el Ministerio de Trabajo.

El conflicto escaló al plano sindical nacional

El conflicto en FATE también comenzó a tener repercusión en el ámbito sindical nacional. Desde el SUTNA indicaron que ya se comunicaron con los principales dirigentes de las centrales obreras del país para informar sobre la situación.

Entre las organizaciones contactadas figuran la CGT, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, cuyos referentes ya habrían mantenido conversaciones con la Secretaría de Trabajo para expresar su preocupación por el caso.

Según el sindicato, permitir que una empresa incumpla con el pago de salarios en medio de una conciliación obligatoria podría sentar un precedente grave para otros conflictos laborales en el país.