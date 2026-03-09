Impulsan un proyecto de ley para que el Gobierno bonaerense asuma el control temporal de Fate

Esas mismas fuentes advirtieron que "cada vez que hubo un contexto internacional bélico o una situación de emergencia sanitaria, como la pandemia, hemos tenido problemas por falta de neumáticos".

"Ante esa circunstancia, lo único que da una cierta protección es tener una fábrica que autoabastezca porque de afuera no van a venir", subrayaron desde el gremio.

Los detalles del proyecto

En el proyecto de ley, presentado ante bloques de la Cámara de Diputados bonaerense, también establece que el período de ocupación de la fábrica "tendrá el plazo de un año" con posibilidad de renovación por parte del Poder Ejecutivo provincial.

"El Poder Ejecutivo (provincial) procederá a la toma de posesión inmediata del establecimiento, pudiendo adoptar todas las medidas necesarias para asegurar la continuidad de la actividad productiva, la reincorporación de todos los trabajadores, pudiendo tomar más trabajadores de ser necesarios", indica la propuesta legislativa ante el conflicto que afecta 920 trabajadores.

Legislatura Bonaerense

Respecto a ese punto, desde Sutna explicaron que "en vez de ser una expropiación", la iniciativa implica "la intervención de un directorio por parte del Estado". "Se coloca profesionales a dirigir la planta para poder proteger la situación que generó la emergencia: que no haya despidos, que no se desmantele la planta y se genere una situación de desprotección de la industria", agregaron.

Además, aclararon que "una vez estabilizado el tema, se puede devolver la fábrica bajo el compromiso de que el dueño de Fate genere un plan para poder continuar con la producción de este producto".

Consultados por el acompañamiento del proyecto en la Legislatura bonaerense, desde el Sutna aseguraron que "todos los bloques han tenido muy buena predisposición para tomar el tema".