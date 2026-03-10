Nueva etapa: Milei mostró en Nueva York el apoyo político de los gobernadores

Por la Patagonia llegaron a Nueva York en busca de inversiones: Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

"Lo vieron, hablaron con el Presidente" en el marco de la Argentina Week, y un día antes, el lunes en los discursos en el Council of Américas, estuvieron todos muy alienados al Gobierno, apoyando fuertemente el modelo de gobierno. Cada uno desde el potencial de sus provincias", relató una fuente cercana a varios de los mandatarios provinciales invitados por el Canciller Pablo Quirno, coordinador del viaje.

Según la misma fuente, los gobernadores expresaron ante empresarios norteamericanos en el Council of Américas, liderado por la referente Susan Sigal, "su apoyo al posicionamiento de Argentina en el mundo" y elogiaron "la centralidad en materia de recursos y desarrollo de minería, ganadería y en materia tecnológica", que plantea Milei a la hora de llamar a inversiones extranjeras.

Todos escucharon en primera fila en la Argentina Week, el duro discurso de Milei contra los que volvió a acusar de "empresarios prebendarios" y "corruptos".

Al término del discurso presidencial, solo 5 de los 10 posaron para la foto en la bajada del ascensor, en la que también estuvo la secretaria General y jefa política del Gobierno, Karina Milei.

Los otros 4, a los que unen cuestiones específicas de la Patagonia y mantienen algunas diferencias con el Gobierno, se encontraban en otro espacio del evento al momento de la foto, pero ya habían expresado su apoyo en el Council of Américas.

Gobernadores patagónicos expresaron apoyo político a Milei en el Council of Américas

Gobernadores de la Patagonia disertaron el lunes en el Council Of Américas y expresaron su respaldo a Javier Milei. Foto Gobernación Rio Negro.

Entre los gobernadores patagónicos que forman parte de la comitiva oficial, Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) junto a los del Norte ya mencionados, cerrarán el evento Argentina Week el próximo jueves 12, luego de Milei ya esté de regreso en Buenos Aires.

Durante su exposición, Weretilneck señaló que "la Norpatagonia está protagonizando una transformación energética que posiciona a la región en el escenario internacional".

"Las principales empresas productoras de gas y petróleo decidieron transformar al Golfo San Matías en el gran hub exportador energético de la Argentina. Esto abre una nueva etapa para el país y para Río Negro”, afirmó en su disertación en NY.

El mandatario de Río Negro destacó proyectos concretos en construcción como "el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, que conectará Vaca Muerta con la costa rionegrina" y señaló que "la obra ya supera el 55% de avance y permitirá sumar una nueva puerta de exportación de petróleo para la Argentina”.

También destacó el desarrollo de los proyectos de GNL que permitirán ampliar la capacidad exportadora del país: “Van a permitir que nuestro país ingrese al grupo de productores de gas natural licuado del mundo y pueda monetizar de manera estratégica los recursos de Vaca Muerta”, sostuvo.

Weretilneck remarcó además que Río Negro "garantiza estabilidad política, previsibilidad jurídica y reglas económicas claras durante toda la vida útil de los proyectos”.

Según señaló el gobierno de esa provincia "la participación de Río Negro forma parte de la estrategia provincial para posicionar su potencial energético, logístico y productivo ante inversores internacionales".

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz por su parte, señaló que "este tipo de encuentros permite seguir fortaleciendo vínculos y mostrar al mundo el enorme potencial productivo de nuestro país y de nuestras provincias".

Sáenz coincidió con Weretilneck al afirmar que también "Salta ofrece confianza, institucionalidad, seguridad jurídica y grandes oportunidades en minería, energía, agroindustria y otros sectores estratégicos. Seguimos trabajando para que más inversiones lleguen a nuestra provincia y se traduzcan en desarrollo, trabajo y oportunidades para los salteños".

¿Cómo sigue la agenda de Milei?

Javier Milei y José Kast en Casa Rosada. Foto Presidencia.

Con la idea de exportar el "modelo", el Presidente viajó a Estados Unidos el pasado jueves con una intensa agenda que mezcló una cumbre de seguridad el sábado con Donald Trump en Miami, visitas a universidades y distintos espacios de la comunidad judía local y acompañado por buena aparte del gabinete nacional y 10 gobernadores, dejó inaugurada la muestra Argentina Week en busca de inversiones.

Milei continuará su agenda internacional este miércoles en Chile, para asistir junto a su hermana Karina Milei, a la asunción del presidente Juan Antonio Kast y el mismo día por la tarde, emprenderá desde Santiago de Chile, el regreso a Buenos Aires.

Jueves y viernes estará en Buenos Aires y volverá a partir esta vez, rumbo a Madrid, España, para disertar el 14 de marzo en un foro económico.