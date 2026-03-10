Morena Rial obtuvo prisión domiciliaria: quién fue la figura clave para que le otorgaran el beneficio

“Nada es imposible y sostengo lo que dije el primer día que se venían teniendo resoluciones arbitrarias y gracias a Dios, a la coherencia de los jueces de Casación y al trabajo efectuado por la defensa pudimos llegar a hacer justicia que es que una madre de una criatura de un año de edad estén juntos y no separados”, expresó.

Consultado por Mariana Fabbiani sobre cómo reaccionó Morena al enterarse de la noticia, el letrado contó: “Cuando yo la llamé estaba todavía muy emocionada llorando de felicidad y no pudimos mantener un diálogo acorde al momento por el grado de emoción al saber que va a volver a estar con su hijo Amadeo”.

Por otro lado, Leiro también se refirió al cambio de postura que tuvo Jorge Rial, quien inicialmente se había mostrado muy enojado con su hija, pero finalmente decidió acompañarla como garante.

“Lo vuelco a la vida cotidiana, uno se puede enojar por una acción que tiene un hijo, somos padres; no fue solo un cese de parte de Jorge sino que fue un cese de Morena en cambiar mucho la actitud que ella venía teniendo y el cambio de personalidad que fue desarrollando estos meses que estuvo lamentablemente encerrada en la unidad de Magdalena”, explicó.

“Por ahí en un primer momento Jorge estaba muy enojado, y lo entiendo como papá, y ahora cedió en esa parte porque es su hija y él la ama con todo su corazón”, concluyó el abogado.

¿Quién es el joven que apareció en la foto íntima de Morena Rial desde la cárcel y desató rumores de romance?

Mientras permanecía detenida en la Unidad Penal 51 de Magdalena, Morena Rial volvió a generar repercusiones en redes sociales luego de que se viralizara una imagen tomada desde su celda. En la foto, la hija de Jorge Rial aparece con un corpiño verde, sonriendo y levantando dos dedos de la mano en señal de saludo.

En la captura también se observa que estaría realizando una videollamada con un joven que aparece sin remera y con una gorra, lo que rápidamente llamó la atención de los usuarios en redes sociales.

La propia Morena acompañó la imagen con la frase “Vos siempre”, junto a un emoji de corazón, música y un nombre de usuario de Instagram "@loreloy.777111", un detalle que no pasó desapercibido y que alimentó versiones sobre un posible nuevo romance.

La publicación comenzó a circular con fuerza en redes y generó especulaciones inmediatas entre sus seguidores, que interpretaron el mensaje como una señal de cercanía con el joven que aparecía del otro lado de la videollamada.

En aquel momento, la joven se encontraba detenida en el penal de Magdalena mientras su defensa buscaba revertir su situación judicial. Incluso, durante ese período llegó a pasar su cumpleaños número 28 privada de la libertad, en medio de un contexto personal que sus allegados describían como muy difícil.