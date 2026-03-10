Las primeras decisiones de Mahiques: nuevo titular de la UIF y reorganización del poder interno

Tras desplazar al ex titular de la UIF, Mahiques anunció en su reemplazo a un hombre propio, que viene de la Fiscalía Federal porteña, área que el ministro presidía hasta llegar al Gobierno. Se trata de Matías Gabriel Alvarez, quien se desempeñaba como fiscal federal Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).

Mahiques definió a Álvarez como un funcionario "intachable" y dijo que en la actualidad subroga una fiscalía federal en Rosario enfocado en la lucha contra el narcotráfico. "Trabaja con el doctor Diego Iglesias, que es el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad", remarcó.

Mahiques y el nuevo Gabinete, con más poder para Karina Milei

con la llegada de Mahiques y Adorni, Karina Milei se ubica en el centro del nuevo gabinete nacional

Cerca del propio asesor presidencial admitieron a A24.com que el triángulo de hierro de Milei nunca estuvo compuesto por tres vértices iguales, representando el mismo nivel de poder. En realidad, afirman, fueron siempre dos vértices en el nivel superior, representados por los hermanos Milei.

Santiago Viola, nuevo segundo en el Ministerio de Justicia y apoderado partidario de LLA, había sido el primer cambio anunciado por Mahiques con el aval de Karina y los primos Martín y Lule Menem, el tándem que la asesora políticamente y que impulsó el desplazamiento de Amerio.

Ese nuevo esquema de poder materializó la salida de Vítolo, quien antes de renunciar a la IGJ firmó un pedido para que el Ministerio de Justicia designe veedores que auditen negocios vinculados a la AFA.

En las últimas horas, a pesar de haber dicho que cambiaba el equipo por uno propio, Mahiques reconoció que para "evitar suspicacias" sobre su supuesta relación con el titular de la AFA, Claudio Tapia, mantendrá a los veedores designados por Vitolo, quien era uno de los principales impulsores de la investigación.

Los funcionarios ratificados bajo la gestión de Mahiques son el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco. Su función es revisar la administración, libros contables y contratos ante supuestas irregularidades.

"Mahiques nunca dijo que los iba a cambiar. Dijo que los iba a revisar porque no iba a firmar nada sin leer primero, que es lógico", dijo a A24.com una fuente al tanto de las últimas medidas tomadas por el nuevo minsitro de Justicia.

La polémica se produce en el marco de la tensión entre el Gobierno y la conducción de Tapia, incluyendo investigaciones judiciales por evasión y manejo de divisas en el exterior.

Los veedores tienen facultades para relevar información y reportar al Ministerio, sin interferir en la organización diaria de torneos.

Ya antes de la jura del nuevo ministro de Justicia, desde otro sector de la Casa Rosada habían anticipado a A24.com que "la designación de Mahiques no cambia la posición del Gobierno respecto a la AFA".