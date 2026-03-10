La inesperada reacción de Felipe Pettinato al hablar del juicio por la muerte de Melchor Rodrigo

Cuántos años de cárcel podría recibir Felipe Pettinato

Comenzó el juicio oral contra Felipe Pettinato por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo, un hecho que sigue generando conmoción.

El expediente apunta al incendio ocurrido en el departamento de la calle Aguilar al 2300, en Belgrano, donde vivía Pettinato y donde perdió la vida su médico personal. Así lo explicó Rolando Barbano en Lape Club Social (América TV), al recordar que el caso se centra en esclarecer lo sucedido aquella noche.

El periodista destacó un detalle que sorprendió a los investigadores: “Cuando llegan los bomberos, se encuentran con una primera imagen que los sorprendió: Felipe Pettinato estaba sin ningún tipo de marcas, ni lesiones, ni quemaduras... estaba intacto”.

En contraste, dentro del living se hallaba el cuerpo del neurólogo. Barbano relató: “Dentro del departamento, en el living, estaba muerto el médico que había estado pasando todo el día junto a Felipe”, y remarcó que Rodrigo “murió quemado vivo adentro del departamento”.

El juicio se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14, con audiencias destinadas a determinar la responsabilidad de Pettinato. La acusación está en manos del fiscal Fernando Klappenbach, mientras que los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle integran el tribunal. La familia de la víctima participa como querellante, acompañando cada instancia.

Barbano precisó que la causa está caratulada como “estrago doloso seguido de muerte”, delito que prevé penas de entre 8 y 20 años de prisión. Según la imputación, el fuego se habría iniciado mientras Rodrigo estaba dentro de la vivienda, sin posibilidad de escapar.

La acusación sostiene que Felipe deberá dar explicaciones sobre por qué “tomó un aerosol, lo roció sobre Melchor Rodrigo y con un encendedor le dio llama”, hipótesis que lo ubica como responsable directo del incendio.

El periodista concluyó: “Esto quiere decir que la acción Pettinato provocó de manera directa el incendio y como consecuencia directa la muerte de Melchor Rodrigo, que según determinó la autopsia había ingerido drogas legales -como Clonazepan con otras para el déficit de atención- que lo durmieron, por lo cual cuando empieza el fuego no tuvo reacción. Murió sin enterarse lo que estaba ocurriendo”.