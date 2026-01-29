El Gobierno porteño enviará un proyecto de ley para evitar que el aumento de las patentes supere la inflación

También, aclaró que la subas recibidas no se corresponden con un "aumento del impuesto" sino "dichas variaciones respondieron a la actualización de las valuaciones de determinados vehículos definidas por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA)". Es decir, al haber un aumento en la valorización de los autos, se produjo una suba en el impuesto.

"Tanto el esquema de cálculo del tributo como las alícuotas correspondientes fueron aprobadas por la Legislatura de la Ciudad, y ahora con esta modificación tendrán un tope. En ningún caso la variación será superior a la inflación del año pasado", indicaron.