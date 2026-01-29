El Gobierno porteño enviará un proyecto de ley para evitar que el aumento de las patentes supere la inflación

El Gobierno porteño enviará un proyecto de ley a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para que la actualización del impuesto que se cobra a las patentas en 2026, tenga como tope la inflación del año pasado.
Propietarios de automotores denunciaron que recibieron impuestos de patentes por encima del 100%. (Foto: archivo).
El Gobierno porteño enviará un proyecto de ley a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para que la actualización del impuesto que se cobra a las patentas en 2026, tenga como tope la inflación del año pasado.
El anuncio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que preside Jorge Macri, se produce en medio de reclamos por parte de automovilistas que expresaron en redes sociales que recibieron subas superiores al 100% en las boletas del Impuesto Automotor del año corriente, lo que está por encima de la inflación de 2025, que en ese distrito marcó 31,8% en ese período.
En un comunicado, el distrito porteño explicó que definió la iniciativa legislativa "ante las consultas recibidas en relación con la primera emisión de las boletas del Impuesto a las Patentes 2026". "El Poder Ejecutivo de la Ciudad decidió enviar un proyecto de ley a la Legislatura para establecer un tope a la actualización del Impuesto a la Patente Vehicular, de manera tal que ningún caso registre variaciones superiores a la inflación medida para 2025", adelantó.
Como medida preventiva, también decidió que la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos prorrogue los vencimientos actualmente previstos.
También, aclaró que la subas recibidas no se corresponden con un "aumento del impuesto" sino "dichas variaciones respondieron a la actualización de las valuaciones de determinados vehículos definidas por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA)". Es decir, al haber un aumento en la valorización de los autos, se produjo una suba en el impuesto.
"Tanto el esquema de cálculo del tributo como las alícuotas correspondientes fueron aprobadas por la Legislatura de la Ciudad, y ahora con esta modificación tendrán un tope. En ningún caso la variación será superior a la inflación del año pasado", indicaron.