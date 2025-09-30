Regresan las multas por circular sin patente: cuánto deberán pagar los infractores

Cuándo empezó el problema con las patentes

El problema de la escasez comenzó en 2023, cuando las restricciones a la importación y la dependencia de un único proveedor estatal, la Casa de la Moneda, generaron retrasos en la producción que superaron las 600.000 matrículas. En 2024, el Gobierno adjudicó la provisión a Tönnjes Sudamericana, lo que permitió recuperar el flujo normal. Entre mayo y julio de 2025 se entregaron casi 500.000 chapas, y en agosto otras 432.000, para alcanzar en septiembre la normalización total. Actualmente, el stock disponible en todo el país supera las 55.000 chapas listas para entrega inmediata.

El Ministerio de Justicia remarcó que, con el sistema regularizado, se endurecerán los controles en la vía pública. Durante la escasez, muchos conductores circulaban sin patente bajo la excusa de los retrasos, lo que había derivado en operativos más laxos. Con la provisión de chapas totalmente normalizada, las autoridades aplicarán multas ejemplares para garantizar el cumplimiento de la normativa y la seguridad vial.