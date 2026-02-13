Los detalles de la ley de glaciares: la discusión que viene ahora y qué cambia

Se espera que la convocatoria sea oficializada para el 25 de febrero, mientras siguen negociando los votos con gobernadores para obtener media sanción en la Cámara Alta y que, una semana después, a mas tardar el 28 de febrero, sea tratado en Diputados para su sanción definitiva.

El objetivo del Gobierno es que Milei llegue el 1 de marzo al Congreso, para inaugurar las sesiones ordinarias con un acto el domingo 1 de marzo a las 21 hs, con ese paquete de reformas aprobado.

"La ley de glaciares es mas importante que la reforma laboral. Hay que ver qué fecha le pone Patricia y cómo maneja los tiempos", dijo una fuente cercana al Presidente.

¿En qué cambia el proyecto del Gobierno a la actual ley de protección de glaciares?

calafate.jpg

La actual Ley 26.639 prohíbe la liberación de elementos contaminantes y la exploración minera e hidrocarburífera en los glaciares y periglaciares; y ordena realizar un inventario de glaciares completo cada cinco años.

La actual norma fue sancionada por el Congreso en 2010, promulgada por el Poder Ejecutivo en octubre de ese mismo año y reglamentada por el decreto 207/2011 el 28 de febrero de 2011, estableciendo los presupuestos mínimos y la inmediata confección de un inventario de glaciares y del ambiente periglacial con el objetivo de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico.

La actual ley regula las actividades permitidas en los glaciares y su entorno y prohibe absolutamente las actividades industriales y mineras, la construcción de obras de arquitectura e infraestructura (con excepción de las científicas).

Ley de glaciares: el objetivo del Gobierno

milei-lundin

Por eso, ante los proyectos de avanzar en esa actividad como motor del modelo económico para atraer inversiones, Milei propone un cambio clave y pone énfasis en hacer una nueva evaluación específica con respecto a la significancia hídrica de los glaciares, glaciares de escombros y el ambiente periglacial en general, que permita la exploración, extracción y la habilitación de los procesos de industrialización y exportación de esos recursos naturales, que suelen utilizar materiales contaminantes, según denuncian organizaciones defensoras del medio ambiente.

La extracción de cobre en la cordillera se enfrenta al inventario de las reservas de agua dulce de Argentina y las empresas interesadas en invertir le reclaman al Gobierno "seguridad jurídica".

En 2011, el entonces gobierno nacional firmó un convenio con el CONICET para la realización del inventario de glaciares y se convocó al Instituto Argentino de Glaciología y Nivología (Ianigla). Participaron, además, la Universidad Nacional de Cuyo y los gobiernos de Mendoza y San Juan como autoridad de aplicación.

El relevamiento estableció, en 2018, que existen en el país 16.968 cuerpos de hielo que ocupan una superficie de 8.484 km².

Parque Nacional Perito Moreno.jpeg El Parque Nacional Los Glaciares, en la provincia de Santa Cruz en el límite con Chile, fue declarado "Patrimonio Mundial" por la UNESCO en 1981. (Foto: Gentileza Ministerio de Medioambiente y Desarrollo Sostenible)

Con el actual proyecto se flexibiliza la exploración, explotación minera y desarrollo industrial de la minería y tierras raras para desarrollo de la industria local y para la exportación.

Entre los mayores interesados como futuros inversores extranjeros que espera atraer el Gobierno figuran seis multinacionales. Se destacan las canadienses Barrick Gold y Lundin Mining; la estatal china Shandong Gold; la angloaustraliana BHP (la minera más grande del mundo); la multinacional Río Tinto, donde invierten BlackRock y la estatal china Chinalco; y la suiza Glencore, donde participa el fondo estatal Qatar Holding.

El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, impulsó el proyecto de ley que tiene dictamen favorable en las comisiones de Ambiente y Minería del Senado y define, básicamete, que los gobernadores determinen qué áreas deben protegerse y cuáles pueden habilitarse para la actividad minera o hidrocarburífera.