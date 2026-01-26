Cambios en el Gobierno: renunció el titular del RENAPER y oficializan salidas de otros tres funcionarios

pablo-luis-santos-dejara-de-estar-a-cargo-del-renaper-a-partir-del-1-de-febrero-foto-renaper-IBMRHU5FQNBGPNWDLAG5VVVYYA

Quién es Diego Pérez Lorgueilleux

Según información del Consejo de la Magistratura porteño, Pérez Lorgueilleux inició su carrera en la gestión pública en 2005. Desde entonces ocupó distintos cargos en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos Gerente Operativo en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público y Director General de Habilitaciones y Permisos en la Agencia Gubernamental de Control.

Entre 2019 y 2023 se desempeñó como Subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Justicia y Seguridad, donde estuvo a cargo de la planificación y administración de bienes y servicios de la Policía de la Ciudad, Bomberos y otras áreas de esa cartera.

En diciembre de 2023, fue designado Secretario Administrativo de la Legislatura porteña. Pérez Lorgueilleux responde políticamente a Diego Santilli, quien ahora lo incorpora a la estructura del Gobierno nacional.

Salida de Starc de la UIF y nuevo reemplazo

En paralelo, el Ejecutivo oficializó la salida de Paul Starc de la Unidad de Información Financiera (UIF) mediante el Decreto 45/2026, aceptando su renuncia y agradeciéndole los servicios prestados.

El final de la gestión de Starc se produjo tras una serie de actividades de alto perfil, entre ellas un viaje reciente a Washington, donde mantuvo reuniones con funcionarios estadounidenses para cooperar en investigaciones sobre presunto lavado de dinero, incluida una vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). De esos encuentros participaron el embajador Alec Oxenford y autoridades de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).

Además, Starc cerró su etapa al frente de la UIF participando como querellante en el juicio de la causa Cuadernos, que involucra a exfuncionarios y empresarios, entre ellos la expresidenta Cristina Kirchner.

El ex titular del organismo había asumido en abril de 2025, tras la dimisión de Ignacio Yacobucci, a través del Decreto 256/2025, luego de una extensa trayectoria en la investigación de delitos complejos y en políticas de seguridad.

Desde el Ministerio de Justicia destacaron que su gestión se caracterizó por el profesionalismo y el compromiso, y señalaron que adecuó el sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo a los estándares nacionales e internacionales. También informaron que Starc continuará colaborando con el Gobierno en tareas vinculadas a la gestión y el desarrollo financiero.

Si bien aún no fue oficializado, desde el Ejecutivo adelantaron que el licenciado Ernesto Gaspari asumirá la conducción de la UIF. Según el Ministerio de Justicia, Gaspari cuenta con una sólida trayectoria en gestión pública y privada, finanzas y administración, y se desempeñó como Secretario de Coordinación y Planificación Exterior en la Cancillería.

Cambios en Transporte y empresas ferroviarias

Por último, mediante el Decreto 47/2026, el Gobierno también formalizó un cambio en la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía. La norma estableció la salida de Luis Octavio Pierrini y la designación, a partir del 22 de enero, del arquitecto Fernando Augusto Herrmann como nuevo titular del área.

Tras la salida de Pierrini, se anunciaron además renuncias en las máximas autoridades de las empresas estatales ferroviarias. Los presidentes de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA), Gerardo Boschín, y de Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF), Leonardo Compelatore, dejaron sus cargos el miércoles de la semana pasada, en el marco de la reorganización del sector.