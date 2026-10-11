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Nueva marcha universitaria: el Gobierno enfrenta una movilización en medio del conflicto por la Ley de Financiamiento

La comunidad universitaria volverá a movilizarse esta semana en medio de la disputa por los fondos para las casas de estudio. La convocatoria coincidirá con una sesión en Diputados y se realizará mientras Javier Milei se encuentre en Estados Unidos.

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Leé también Docentes universitarios convocan a otro paro de 72 horas en reclamo de la aplicación de la ley de Financiamiento
Las universidades públicas anunciaron un paro de 72 hs desde este iércoles 30 de septiembre. (Foto: archivo)

La protesta tendrá lugar después de una serie de paros docentes, manifestaciones estudiantiles y presentaciones judiciales vinculadas con el cumplimiento de la norma, que fue aprobada por el Congreso en 2025, vetada por el presidente Javier Milei y posteriormente ratificada por ambas cámaras con los dos tercios de los votos.

La convocatoria coincidirá con una sesión especial de la Cámara de Diputados, prevista para las 14, en la que la oposición buscará rechazar el DNU 70/2023 y tratar otras iniciativas. La movilización se desarrollará mientras Milei esté en Washington D. C., Estados Unidos, donde tiene previstas actividades con empresarios y en la Embajada argentina.

La marcha cuenta con el respaldo de federaciones docentes y no docentes, organizaciones estudiantiles y centrales sindicales. Entre ellas se encuentran la Confederación General del Trabajo (CGT) y el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), integrado por las dos CTA, ATE y otros gremios.

El conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario llegó a la Justicia

La disputa entre el Ejecutivo y las universidades sumó un nuevo capítulo judicial luego de que el juez federal Martín Cormick declarara inconstitucional una cláusula del decreto 759/2025. Esa disposición condicionaba la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a la disponibilidad de recursos presupuestarios.

El magistrado ordenó que la norma se cumpliera de manera inmediata, aunque el Gobierno apeló la decisión.

La ley había sido sancionada en agosto de 2025. Tras el veto presidencial, el Congreso insistió con su aprobación al reunir la mayoría especial requerida. El Poder Ejecutivo finalmente la promulgó, pero suspendió su ejecución al sostener que era necesario establecer las fuentes de financiamiento.

Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a las autoridades de las universidades públicas, cuestionaron esa decisión. Su presidente, Franco Bartolacci, sostuvo que el cumplimiento de las leyes no debería depender de la postura del Gobierno sobre cada norma.

El reclamo también tuvo expresiones durante la última semana. Los rectores trasladaron una reunión del CIN al Cabildo de Buenos Aires para exigir la aplicación de la ley, mientras que representantes de centros de estudiantes ingresaron al Palacio Pizzurno y reclamaron respuestas de las autoridades educativas. La protesta terminó con la intervención de las fuerzas de seguridad, luego de una reunión que no llegó a concretarse con el secretario de Educación, Carlos Torrendell.

La marcha universitaria y la discusión por el Presupuesto 2027

El financiamiento de las universidades también forma parte de las negociaciones por el Presupuesto 2027. En ese debate, el Gobierno propuso destinar $7,3 billones al sector, mientras que el CIN reclama $11 billones para garantizar su funcionamiento.

La diferencia entre ambas cifras anticipa nuevas discusiones en el Congreso, donde el oficialismo deberá negociar con distintos bloques legislativos.

La sesión especial de Diputados convocada para el jueves sumará otros temas a la jornada parlamentaria. Además del intento de rechazar el DNU 70/2023, la oposición prevé tratar iniciativas vinculadas con el endeudamiento familiar y la emergencia en discapacidad.

En ese contexto, la movilización universitaria reunirá a estudiantes, docentes, autoridades académicas y organizaciones sindicales para reclamar la aplicación de la ley de financiamiento.

Por su parte, Milei volvió a cuestionar el viernes, a través de su cuenta de X, a sectores que impulsan reclamos vinculados con las universidades, las jubilaciones y la discapacidad. “No defienden derechos. Defienden cajas”, escribió el Presidente.

La nueva Marcha Federal Universitaria se realizará así en medio de una controversia que continúa abierta en los ámbitos judicial, legislativo y educativo, con diferencias entre el Gobierno y las instituciones sobre los recursos necesarios para sostener el sistema universitario público.

En pocas palabras

  • Marcha universitaria: Se convoca a una nueva movilización para este jueves 15 de octubre en reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario.
  • Conflicto judicial: Un juez federal declaró inconstitucional una cláusula del decreto que condicionaba la aplicación de la ley.
  • Contexto político: La protesta coincide con una sesión en Diputados y el viaje del presidente Javier Milei a Estados Unidos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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