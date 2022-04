El jefe del bloque del Frente de Todos rechazó el nombramiento de una radical en el Consejo de la Magistratura

"Nosotros somos claramente el bloque parlamenteario con mayor cantidad de integrantes, nos corresponderían dos integrantes, y vamos a quedar solamente con uno", dijo el diputado oficialista.

Y continuó: "El interbloque de Juntos por el Cambio va a quedar con dos diputados, Reyes y Pablo Tonelli, y el tercer interbloque en cantidad de integrantes (Interbloque Federal) va a quedar con un representante que es Graciela Camaño".

Martínez detalló además que analizará con su equipo jurídico "la posibilidad de realizar una impugnación", y agregó que "si los hechos lo ameritan", podría "hacer una denuncia en sede judicial".

Sergio Massa y la vicepresidenta Cristina Kirchner firmaron este miércoles las resoluciones por los dos legisladores que faltaban desginar para el Consejo de la Magistratura.

Los representantes del Congreso ante el Consejo forman parte de los siete nuevos integrantes que conformarán el cuerpo, que así pasará a tener 20 miembros, en lugar de los 13 de la actual conformación.

El pedido de Germán Martínez a Sergio Massa

Ayer, Germán Martínez le pidió al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que "se abstenga de avanzar" con cualquier designación de representantes del Consejo de la Magistratura hasta tanto no se defina "el criterio" de mayorías y minorías.

A través de una carta, Martínez consideró que "no debe avanzarse en nuevas designaciones hasta tanto no quede absolutamente en claro el criterio de definición de lo que se considera el 'bloque con mayor representación legislativa', la primera minoría' y la 'segunda minoría', de conformidad a lo expresado por el art. 2, inc. 3 de la ley 24.937".