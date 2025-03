El jefe de la barra de Gimnasia habló tras los incidentes: "Tobar mandó a romper todo el hospital"

A su vez, el barra de Gimnasia indicó: “Tobar libera zonas, les paga a los policías cuando tiene que hacer algo malo. Después de que detuvieron al Pata Medina entró esta gente para quedarse con el gremio. A mi no me interesa esa lucha”.

Embed

“Yo voy a seguir con mi día a día, tranquilo, estuve al borde de la muerte por una vil cobardía de Tobar que mandó a toda esta gente. Yo seguiré yendo a la cancha y viviendo en paz”, sostuvo el hombre que reconoció que fue a la marcha de jubilados, pero que no participó en ningún acto de violencia.

Quiénes votaron a Alak, según Camilleri

Además sostuvo que al ex ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, “lo votaron más hinchas de Gimnasia que de Estudiantes”, y también Camilleri dijo: “Yo no tengo nada que ver cómo se maneja esta gente, que obviamente cobra por favores. Yo no tengo miedo, este muchacho (Tobar) vende droga”.

“No nos estamos disputando nada, Tobar anda con guardaespaldas, él demostró poder llevando gente a las marchas y sedució a Alak”, cerró el jefe de la barrabrava del Lobo.