El libro que revela el secreto mejor guardado de los terroristas que volaron la AMIA en 1994

El organismo, en una resolución ejemplar a la que tuvo acceso A24.com, determinó que “el Estado argentino no adoptó las medidas razonables para evitar el atentado y no cumplió con su deber de investigarlo y su encubrimiento con la debida prontitud y no brindó a los familiares de las víctimas el acceso real a la documentación de los hechos”.