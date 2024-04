El Ministerio de Salud publicó un comunicado por la epidemia de Dengue

Ante esta histórica epidemia, el gobierno de Milei responsabiliza la gestión anterior: "Hoy estamos sufriendo las consecuencias de la falta de prevención que hubo el año pasado, donde no se hizo el trabajo correspondiente. Lo mismo ocurrió por parte del ejecutivo nacional quien no compró los larvicidas para las provincias desde el año 2022. No podemos repetir los errores del pasado", dice el texto.

De acuerdo con el último Boletín Epidemiológico difundido por el Ministerio de Salud, ya son más de 180 mil los casos de dengue en Argentina, un 90% de los mismos autóctonos, con un total de 129 fallecimientos durante la temporada 2023/2024.

Nunca antes se habían registrado tantas muertes por dengue en una temporada, en contraste con las 65 muertes reportadas en la temporada anterior (2022/2023).

Noticia en desarrollo.