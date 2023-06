Asistieron los presidentes de partidos que integran JxC, aunque por el PRO no fue Federico Angelini, alineado con Bullrich. Los presentes fueron Gerardo Morales, Miguel Angel Pichetto, Maximiliano Ferraro y Eduardo Machiavelli, el representante Larreta, en el consejo del PRO.

“Horacio terminó de enterrar a Schiaretti a cambio de que Bullrich le abriera la puerta a Espert para que no haya vencedores ni vencidos”, dijo a A24.com una fuente bien informada de Juntos por el Cambio.

Los frentes electorales tienen plazo para inscribirse hasta el miércoles 14 de junio, dentro de cinco días. Por lo tanto, no había tiempo material para que Schiaretti inscribiera su partido Hacemos Córdoba en Juntos por el Cambio. Ese rechazo podría ser leído como un trofeo de Bullrich y del ex presidente Mauricio Macri y una derrota de Larreta.

Un acuerdo entre Bullrich y Espert, que facilitó el rechazo a Schiaretti

larreta-y-espert.webp

Bullrich aceptó reunirse a solas con Espert en algún lugar de Palermo este miércoles por la noche y sellaron el ingreso del economista liberal. Conversaron a solas y a la mañana del jueves Larreta y Bullrich comunicaron por Twitter el ingreso de Espert.

En el bullrichismo aseguran que Larreta quiere que Espert le quite votos liberales a Bullrich. Por eso la ex ministra de Seguridad le propuso a Espert ser su candidato a senador en la provincia de Buenos Aires, donde tiene muchos votos. Pero Espert, por ahora, reafirma que será candidato a presidente.

Igualmente, para inscribir las candidaturas habrá tiempo hasta el 24 de junio próximo y es posible que pasen muchas cosas que provoquen cambios en las grillas de candidatos.

Realineamientos de los radicales con Bullrich

Espert no podría ingresar en Juntos y bajarse en el primer día de la pelea presidencial. En el campamento de Bullrich festejan de todos modos, porque la ofensiva de Larreta en favor de Schiaretti, estiman, puede terminar de volcar al electorado cordobés anti K en favor de la ex ministra y a muchos radicales que jugaban con Larreta.

Por ejemplo, el diputado Mario Negri que ahora no quiere ser candidato a diputado en una lista colgada del jefe de gobierno porteño. “En Córdoba, Larreta perderá por mucho. Ya Bullrich lo triplicaba en la provincia, 19 a 7%. Después de esto, peor”, dicen cerca de Negri.

BTUXIBVLJ5EOXGIXAEZOO4Z5MU.webp Mario Negri, Alfredo Cornejo y Patricia Bullrich, algunos de los dirigentes opositores que cruzaron a Cristina Kirchner. (Foto: archivo)

Negri pedirá que en Córdoba haya una sola lista de diputados y sólo así estaría dispuesto a competir. Si no, se irá a su casa. Tampoco está seguro de competir si Bullrich le ofrece ser su candidato a diputado en Córdoba en las PASO.

Bullrich no quiere compartir candidatos con Larreta en todo el país

Pero la relación de Bullrich y Larreta está en su peor momento –también la del expresidente Mauricio Macri con su ex delfín y jefe de gobierno- y la precandidata dijo este jueves que ella llevará en las 24 provincias listas de candidatos propios que estén “comprometidos con el cambio profundo” y eso excluye compartir listas con Larreta en todo el país.

La ex ministra quiere vencer al jefe de gobierno en toda la línea con el arrastre de su boleta presidencial: en la categoría de gobernadores, intendentes, senadores, diputados, legisladores provinciales y concejales.

Incluso, Bullrich sostiene que su candidato a gobernador bonaerense, Néstor Grindetti, intendente de Lanús y presidente de Independiente en forma interina, le ganará al candidato de Larreta, Diego Santilli, por el efecto arrastre de su boleta presidencial y pese a que Santilli tiene más conocimiento que Grindetti.

Nestro Grindetti y Patricia Bullrich.webp La precandidata del PRO Patricia Bullrich puso a Néstor Grindetti por delante de Cristian Ritondo, Javier Iguacel y Joaquín de la Torre para competir en la provincia de Buenos Aires.

También Bullrich sabe ahora que cuenta con más aliados radicales en el interior, excepto el presidente de la UCR, Gerardo Morales, y el senador Martín Lousteau, que están aliados a Larreta casi de manera institucional.

El episodio Schiaretti, hizo que hasta De Loredo, socio de Lousteau, tenga que diferenciarse de Larreta para no perder votos para la intendencia de Córdoba. Y Luis Juez, que era aliado de Larreta, ahora se mostró más cerca de Macri en esta semana y alineado a la postura de Bullrich, indignado por el intento de introducir de prepo a Schiaretti en Juntos.

En la provincia, la UCR pide rediscutir los alineamientos

El presidente de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, recibe pedidos de todos los intendentes radicales del interior bonaerense de colgarse de la boleta de Bullrich, porque los chacareros quieren votar a ésta antes que a Larreta. Si se cuelgan del jefe porteño podrían perder sus municipios con candidatos apadrinados por la ex ministra en las PASO.

Pero Abad no quiere perder el arrastre de la boleta de Santilli, especialmente en el conurbano, porque allí las encuestas lo favorecen. “En el interior gana Bullrich, pero en el conurbano es un misterio, no se sabe”, señalan los radicales. Por eso, Abad pide que Santilli sea el candidato único de Larreta y de Bullrich, pero hay dos problemas: Larreta y Bullrich.

el pro en Bs As - Grindetti - Santilli - FOTO OPINARG.jpeg

Larreta no quiere perder el empuje de Santilli ni compartirlo con su adversaria. Y Bullrich confía en poder imponer a Grindetti sobre Santilli y luego ganar la provincia en las elecciones generales del 22 de octubre y cuando ella confía en ganar las presidenciales para entrar al ballotage. La ex ministra de Seguridad juega a fondo, a todo o nada.

Por otra parte, los radicales de a pie consideran que Gerardo Morales está cada vez más cerca de ser el candidato a vicepresidente de Larreta antes que candidato presidencial. Mientras el otro candidato presidencial radical Facundo Manes está cerca de Bullrich, que podría buscar a un vice radical entre él, Abad o el senador Luis Naidenoff.

El domingo de elecciones abre nuevas expectativas

En tanto, este domingo habrá elecciones de gobernador en Tucumán y San Luis, mientras que en Mendoza habrá PASO de todos los cargos y en Corrientes elecciones de medio término para los cargos legislativos. Bullrich confía en poder dar un batacazo en Tucumán y San Luis, donde el peronismo es el favorito, y en conservar la primacía en Mendoza y en Corrientes.

urna.jpg El escrutinio definitivo comenzará este martes a las 18 horas en la mayoría de las provincias (Foto: Telam).

El episodio de Schiaretti, Larreta y Morales no le dejó a Juntos por el Cambio celebrar los varios triunfos del domingo último en siete municipios que gobernaba el schiarettismo y la conservación de unos 30 propios. “Justo habíamos ganado en Cordoba y estalló la bomba que eclipsó todo”, dicen.

Massa y Alberto Fernández, tres horas de política

Pero las tensiones en la oposición serán superadas en estos días por las del Frente de Todos. El ministro de Economía, Sergio Massa, estuvo reunido tres horas con el presidente Alberto Fernández el miércoles último. Le llevó el mensaje de que los gobernadores del PJ y la vicepresidenta Cristina Kirchner quieren un candidato único y competitivo en las PASO del 13 de agosto y que el Frente no se desangre en una competencia que puede ser traumática.

Según fuentes massitas confiaron a A24.com, Massa ya no oculta que el candidato único y competitivo tiene que ser él y tiene confianza en darle sustentabilidad a la economía durante la campaña y después de las elecciones.

Para eso, es necesario que el Presidente convenza al embajador de Brasil, Daniel Scioli, de bajar su candidatura presidencial, algo que el ex gobernador no está dispuesto a hacer. “Qué se olviden. Solo habrá formula única si todos apoyan a Scioli. Tanto miedo nos tienen…”, ironizan en el entorno del ex motonauta, donde no quieren a Massa.

scioli tolosa paz.webp

Alberto Fernández no quiere bajar a Scioli y Massa reúne a su partido

Las definiciones del peronismo están trabadas allí. Alberto Fernández se escuda en la intransigencia de Scioli para decir que no hay posibilidad de evitar la PASO. Pero este jueves lo llevó a un acto en Pilar donde dijo que había que mantener este rumbo económico y le levantó la mano. Además, su ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, ya hace campaña al lado de Scioli como candidata a gobernadora para tratar de ganarle al gobernador K Axel Kicillof.

Los gobernadores del PJ comunicaron este miércoles tras una reunión entre ellos que piden también un candidato único y reclaman representación en la fórmula.

Este sábado 10, el Frente Renovador, el partido de Massa, celebrará un congreso nacional donde diseñará la estrategia electoral para las PASO. Falta mucho por discutir, pero la diputada massista Mónica Litza adelantó a A24.com que es posible que el partido reclame públicamente un consenso para un candidato único y competitivo para las PASO y que en ese caso proponga a Massa como candidato de consenso.

Mientras tanto, en caso de que no haya consenso, el congreso podría proponer a otro candidato propio. Se habló del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. En todo caso, podría servir como carta de negociación.

Cecilia Moreau y legisladores del Frente Renovador recibieron a Máximo Kirchner en el Congreso. .jpg

Massa no renunciaría al Ministerio en caso de ser candidato

Los allegados a Massa aseguran ahora que el ministro de Economía confía en replicar la semana próxima en Washington, cuando se reúna con la conducción del Fondo Monetario Internacional, los anuncios de auxilio financiero de su paso por la República Popular China. Pero todavía el FMI no dio señales de un adelanto de desembolsos.

En caso de que se sienta fortalecido, Massa recobrará mucho ímpetu para ofrecer sus servicios como candidato presidencial al Frente de Todos. E incluso, no encuentra necesario renunciar al Ministerio de Economía para hacer campaña porque la mejor campaña, dice, es la gestión. Quiere transmitir que logró evitar el incendio en la economía y que todo lo mejor de su plan está por venir.

En rigor, se basa en las buenas perspectivas que tiene la Argentina en el futuro tras el fin de la sequía y la terminación del gasoducto Néstor Kirchner, que significarían fuertes ingresos de dólares por exportaciones del agro y de energía, entre otras riquezas que estarían por desarrollarse, como la minería y el litio. “Si un presidente puede hacer campaña sin renunciar, por qué renunciaría Massa”, se preguntan.

De todos modos, a última hora del jueves en todos los sectores del Frente de Todos aseguraban a A24.com que ese juego de presiones y negociaciones seguía su curso, y que por ahora no hay definiciones sobre candidaturas. En un caso extremo, si no hay acuerdo, en La Cámpora amenazan a Alberto Fernández con rediseñar el Frente de Todos y dejar afuera a todos los que no aceptan candidatos de unidad. Pero nadie quiere ir a las elecciones divididos y derrotados.