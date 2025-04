El Papa Francisco y un compromiso inclaudicable: sus últimas opiniones sobre la trata de personas

Las posiciones de la iglesia

En los últimos días, la Iglesia expresó su preocupación por la eliminación del Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas de Trata de Personas, informado a fin de año por el ministro de Economía, Luis Caputo, junto con otros fondos fiduciarios. Se trata de una fuente de recursos creada por ley en 2019 y eliminado por decreto por el presidente Javier Milei.

Embed Hoy cerramos 5 cajas políticas más. pic.twitter.com/dKP3Ymeh6J — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 26, 2024

Al respecto, el equipo No a la trata de la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina marcó la necesidad de "combatir" la trata de personas desde el Estado, y recordaron las palabras del Papa Francisco: "No podemos lavarnos las manos si no queremos ser, de alguna manera, cómplices de estos crímenes contra la humanidad".

"Entendemos pertinente solicitar a las autoridades competentes arbitren los medios necesarios de integración real y efectiva, de ayuda y protección de quienes viven siendo víctimas de esta cruel realidad", indicaron en un comunicado.

La Iglesia expresó preocupación por la posibilidad de legalizar la prostitución

Del equipo No a la Trata participan distintas organizaciones que trabajan para combatir el "penoso flagelo de la trata de personas en nuestro país".

También expresaron preocupación "ante versiones de iniciativas de legalizar el ejercicio de la prostitución" y repudiaron que "dicha actividad pueda ser considerada un trabajo".

"Nuestro país ha adoptado por ley la posición abolicionista, lo que impide absolutamente tal posibilidad. Es dable destacar además que, conforme se reconoce desde las organizaciones, detrás de estas iniciativas están los intereses de la trata de personas que, lamentablemente, y por imperio de la marginalidad y la pobreza creciente, aumenta día a día", indicaron desde la organización.

Y advirtieron que en Argentina se convive "con la violación permanente de derechos humanos básicos, con hombres, mujeres, niños y niñas privados de su libertad y obligados a padecer vejámenes de todo tipo. Este fenómeno se verifica a lo largo y ancho de todo el país, con ciudadanos argentinos como también con inmigrantes engañados por las redes de trata".