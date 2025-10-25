El peronismo en la Ciudad va con un camporista puro y busca retener su histórico 30%

En 2019 fue electo senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, y en la Cámara alta se convirtió en una de las voces más firmes del kirchnerismo, integrando las comisiones de Legislación General, Trabajo y Presupuesto, y se mantuvo alineado a las posiciones del bloque de Unidad Ciudadana, incluso en los momentos de mayor tensión interna del Frente de Todos.

Recalde se define como un dirigente de la "corriente nacional, popular y democrática", con una fuerte impronta de defensa de los derechos laborales y del Estado como garante de inclusión social.

En el Frente Patria, su rol busca ser doble: representar la continuidad del kirchnerismo y, al mismo tiempo, ser parte de la renovación generacional del espacio.

En su discurso, reivindica los doce años de gobiernos kirchneristas como “el último período de movilidad social ascendente” y plantea que el desafío actual es “reconstruir la esperanza en un contexto adverso”.

Cerca suyo, aseguran que su candidatura al Senado busca “mantener la voz del peronismo progresista” en el Congreso, frente a la avanzada liberal y las tensiones internas del movimiento justicialista.

Con un panorama político fragmentado, el Frente Patria en la Ciudad de Buenos Aires apuesta a mantener su representación en el Senado, en un distrito históricamente adverso para el peronismo. La figura de Recalde busca garantizar la unidad del voto kirchnerista y atraer a sectores progresistas desencantados con la gestión de Javier Milei.

Más allá del resultado electoral de este 26 de octubre, Recalde representa a una generación que busca reposicionar al kirchnerismo como actor central dentro del peronismo. Su relación directa con Máximo Kirchner y su vínculo con dirigentes como Wado de Pedro o Axel Kicillof (de quien fue compañero de secundaria) lo ubican en el núcleo de los armadores del espacio.

Desde su entorno admiten que su objetivo político trasciende la elección: consolidar una bancada kirchnerista fuerte y mantener la representación territorial del proyecto nacional y popular en el Congreso, en un momento de redefinición estratégica del peronismo frente al avance libertario. “Lo que se juega no es solo una elección legislativa, sino el lugar que ocupará el peronismo en la reconstrucción del sistema político argentino”, suelen repetir en las filas del kirchnerismo.

Itai Hagman, el economista de Patria Grande que busca renovar el bloque kirchnerista en Diputados

Itaí Hagman

Con un perfil técnico y militante, el economista y dirigente de Patria Grande -espacio que comparte con Juan Grabois- se consolida como una de las figuras jóvenes del espacio kirchnerista.

Su candidatura apunta a recuperar la agenda social y económica del progresismo dentro del Frente Patria, polarizando la pelea por el modelo económico libertario de Javier Milei.

A los 41 años, Itaí Hagman vuelve a competir por una banca en la Cámara de Diputados y representa una generación que se formó políticamente en la militancia universitaria y social, y que hoy busca sostener una mirada crítica del rumbo económico del país bajo el paraguas del Frente Patria.