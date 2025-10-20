En vivo Radio La Red
Política
Elecciones 2025
Elecciones 2025

El peronismo le pide a la Justicia Electoral que la DINE no unifique resultados provisorios a nivel nacional

Fuerza Patria busca que los cómputos de la elección general se informen por distrito. Advirtió que una consolidación nacional carece de sustento jurídico.

Apoderados de la alianza Fuerza Patria presentaron ante la Cámara Nacional Electoral un escrito en el que cuestionaron la metodología usada por la Dirección Nacional Electoral (DINE) en el simulacro del recuento provisorio de votos. El planteo advierte que la difusión de resultados consolidados a nivel nacional “es incorrecta y arbitraria”, ya que la elección del 26 de octubre se desarrolla por distritos y no como un único comicio nacional.

¿Cuál es el problema? La Libertad Avanza es la única alianza que va con la misma denominación en todo el país. Sumando todos los distritos es imposible que no gane la elección. En cambio la principal fuera opositora (el peronismo), va con distintas denominaciones. Por ejemplo en Formosa sigue usando el viejo sello del Frente para la Victoria: ¿Alguien puede suponer que los votos del peronismo formoseño no suman para toda la alianza nacional? Ese es el planteo de fondo que están haciendo desde el PJ.

Según la presentación firmada por Eduardo López Wesselhoefft, Patricia García Blanco, Eduardo Cergnul y Agustina Vila, la DINE habría agrupado votos de distintas alianzas “bajo criterios que no supieron explicar”, lo que —según afirmaron— “distorsiona la información y altera la interpretación del resultado provisorio”. Los apoderados recordaron que la función del organismo “debe limitarse a contar y hacer públicos los resultados oficiales de la elección”, sin exceder su marco competencial.

Limitar el rol de la DINE

El documento remitido a la Cámara sostiene que “la consolidación de un resultado nacional es incorrecta y cualquier agrupamiento de alianzas que se realice es arbitrario. Los resultados deben informarse, distrito por distrito, sin acumular.” Los firmantes agregaron que cualquier intento de proyección o asignación de bancas sobre un total nacional “no resulta aplicable ni compatible con la normativa vigente”.

En el texto también se advierte que “lo pretendido excede sus misiones, funciones e incumbencias. La Dirección Nacional Electoral debe asegurar la transparencia y equidad en la difusión de los resultados del acto eleccionario.” Los apoderados consideraron que el procedimiento empleado en el simulacro vulnera el principio de "neutralidad" que debe regir la actuación administrativa durante los procesos electorales.

¿Hay "neutralidad institucional"?

En su argumentación, los apoderados enfatizaron que “el Estado Nacional, a través de la DINE, no puede apartarse de sus competencias e inmiscuirse en recuentos o lecturas políticas de las cuales debe mantenerse al margen.” La intervención estatal en la presentación de datos —señalaron— debe limitarse al plano técnico y no involucrar interpretaciones o proyecciones políticas.

Asimismo, solicitaron que la Cámara ordene a la Dirección Nacional Electoral “informar únicamente los resultados de los escrutinios de los votos de cada distrito electoral, absteniéndose de acumularlos nacionalmente, bajo ningún parámetro”, con el fin de evitar confusión en la ciudadanía. El pedido aclara que luego de presentados los datos, los medios y analistas pueden hacer las agrupaciones que quieran, pero eso no se puede difundir como información oficial.

La polémica por el escrutinio provisorio siempre aparece unos días antes de la elección. Aunque carece de valor jurídico definitivo, incide en la opinión pública. No es menor que la gente se vaya a dormir pensando que ganó una fuerza (por una agrupación arbitraria de resultados) y luego a la mañana se entere de que los resultados no fueron tan así.

