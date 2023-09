El peronismo se encolumna detrás de Massa y ya se ve en el balotaje con Milei

Massa recuperó centralidad y llevó a la oposición a discutir sobre su agenda: la quita del impuesto a las ganancias y Compre sin IVA" para monotributistas, jubilados y trabajadores que no pagan Ganancias, una devolución del 21% del impuesto para compras en alimentos y productos de higiene personal; la suma fija para trabajadores del sector público y privado; la retención cero para exportaciones a favor de las economías regionales; el congelamiento de precios en combustibles, medicamentos y automotrices y los refuerzos a la tarjeta alimentar, plan potenciar, entre otras.

En el comando de campaña del oficialismo insisten en deslindar los resultados de las elecciones provinciales donde el peronismo perdió varias gobernaciones este año, a las que este domingo se sumó la derrota del kirchnerista Jorge Capitanich en Chaco. Uno de los gobernadores sintetizó: “El peronismo ve posibilidad y quiere ganar”.

"Capitanich demostró que en Chaco hay democracia y que no es un feudo, pero JxC no pudo explicar la vergüenza de por qué no se voto en las PASO para jefe de gobierno porque no andaban máquinas", sostuvo, por su parte, otro asesor de campaña de UP.

Maximo Kirchner con la rama sindical del PJ bonaerense expresó apoyo a Sergio Massa. Foto PJ bonaerense..jpg

En la misma línea, cerca del ministro candidato interpretaron como un fuerte respaldo anunciado el fin de semana por el hijo de la vicepresidenta y titular del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, que reunió primero al peronismo de la provincia y comenzó giras por barrios humildes llevando el mensaje de La Cámpora de apoyar a Massa como candidato.

¿Qué se dice en el búnker de campaña de UP?

Los equipos del comando de campaña de Unión por la Patria. Foto UP.jpg

Sergio Massa ocupó el centro de la agenda y recuperó la iniciativa en las dos últimas semanas, a partir de declaraciones y una batería de medidas que descolocaron a la oposición en los últimos 15 días.

En el comando de campaña de UP, donde se reúne casi diariamente una mesa ensamblada encabezada por el propio Massa, junto a su esposa y titular de AYSA, Malena Galmarini, el vicejefe de gabinete, Juan Manuel Olmos, el ministro del Interior, Wado De Pedro y el asesor catalán Antoni Gutiérrez-Rubí: ya lo ponen segundo y entrando a un eventual balotaje con Milei, superando los 30 puntos. Los números que maneja la mesa chica de UP indica que en el actual escenario el candidato de LLA aparece bajando en la intención de voto y Bullrich quedando afuera del balotaje, tercera lejos

Cerca de Massa sostienen que la batería de medidas anunciada logró retomar la iniciativa del Gobierno y desorientó a la oposición, que en algunos casos mostraron posturas contradictorias y en otras evitaron marcar posición, como el caso de la suma fija o la eliminación del impuesto a las ganancias.

En el oficialismo confían no solo en llegar al balotaje con Milei, sino en "ganarlo"

Sergio Massa cruzó a Javier Milei: "Para vos, todo se puede vender" Sergio Massa cruzó a Javier Milei: "Para vos, todo se puede vender". (Foto: archivo)

En el oficialismo admiten que el resultado de las PASO, sucedió porque Massa en las PASO estuvo más concentrado en su rol de ministro que de candidato, atendiendo a las urgencias de la economía, entre ellas, la renegociación con el FMI. Ahora el ministro está abocado casi de lleno a la campaña y acmpañado por todo el peronismo.

Por eso, en esta etapa la campaña está centralizada en Massa. Eso se vio en la última semana a partir de la redefinición de la estrategia para el último tramo de la campaña de UP y también se terminaron de integrar los equipos.

"Hoy están todos concentrados en ganar", sintetizó una fuente del comando de campaña que funciona en la calle Mitre al 300 a pocos metros de la Casa Rosada.

Ahora el clima en el búnker de UP es otro. Esta semana terminaron de marcar los lineamientos de campaña y la integración de equipos, focalizando su tarea en ganar las elecciones, dejando cualquier discusión en segundo plano.

Todos coinciden en que Malena Galmarini imprimió un nuevo ritmo de trabajo en el búnker y que los tres, junto a Olmos, han aceitado el dispositivo de campaña.

Los discursos de los candidatos en el bunker de UP. Foto A24.com.jpeg

Sostienen que las propuestas con que el candidato libertario había alcanzado protagonismo en las PASO comenzaron a hacer agua o a ser relativizadas por los propios candidatos libertarios, pero nadie le pregunta cómo va a hacer para aplicarlas. Ese va a ser el debate, y confían en que Massa va a dar la discusión sobre el modelo de país para "dar vuelta la elección".

También se definió que Wado De Pedro aproveche su buena imagen positiva para ampliar su presencia territorial y derivar cuestiones operativas en esta mesa colegiada.

"Está claro que dos derechas no hay en Argentina. En la PASO ganó Milei por eso la elección del 22 de octubre es muy importante porque hay mucho en juego: son dos modelos de país entre Milei y Sergio Massa, aseguran en el oficialismo y se entusiasman en el rol que tendrá el radicalismo dentro de Juntos por el Cambio si Patricia Bullrich llegara a quedar afuera del balotaje.

De acá al 22 de octubre, esperan impacto positivo de las medidas en la gente a partir de octubre, mientras se preparan para explicar la evolución de la inflación a partir del nuevo monitoreo semanal de precios anunciado por el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein. El objetivo es mostrar que el ministro se está ocupando de la inflación y que se marcha a una desaceleración antes de las elecciones, con un plan concreto y apoyado por todo el peronismo. Mostrar gobernabilidad y equipos, y aprovechar las contradicciones de la oposición.