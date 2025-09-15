En vivo Radio La Red
Milei ya grabó el mensaje por Cadena Nacional: 20 minutos en defensa del modelo y anuncios para el Presupuesto 2026

El mensaje se difundirá esta noche por Cadena Nacional. Se espera una férrea defensa del modelo económico y posibles anuncios en el marco del Presupuesto 2026.

Javier Milei grabó el discurso que brindará esta noche por Cadena Nacional desde el Salón Blanco de la Casa Rosada. Los detalles. Foto: Presidencia.

El presidente Javier Milei grabó esta tarde en el Salón Blanco de la Casa Rosada el mensaje que difundirá a las 21 por Cadena Nacional, para anunciar el envío al Congreso del proyecto de Presupuesto Nacional 2026 que contendría varios anuncios políticos y económicos y una férrea defensa de la gestión.

Leé también Milei lanza la campaña electoral con una foto con todos los candidatos de LLA y el PRO
Como hizo en la campaña bonaerense, Javier Milei volverá a ponerse al frente de la campaña de LLA de cara al 26 de octubre, junto a sus candidatos a diputados y senadores nacionales. Preparan una cumbre para la foto. Foto: Archivo. 

Según confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, el presidente comenzó a grabar a las 17,30 el discurso que terminó de escribir esta tarde en su despacho de la Casa Rosada con su colaborador y principal asesor político, Santiago Caputo.

El presidente según pudo saber A24.com, de fuentes cercanas a Milei, dará un discurso de fuerte “defensa de la gestión”, en medio de otra jornada plagada de incertidumbre en los mercados, con el dólar superando el techo de la banda de flotación poniendo al Banco Central al límite de tener que empezar a intervenir con compras para bajarlo y cumplir con el programa acordado con el FMI, y el riesgo país superando los 1200 puntos.

Según señalaron fuentes el Gobierno, el discurso de Milei esta vez tiene un tono más moderado al confrontativo de otras oportunidades, en busca de apoyo del Congreso le apruebe la denominada Ley de Leyes, que no tuvo en los dos años que lleva de Gobierno.

Milei utiliza a tono con la estrategia de campaña de cara a octubre, un tono más coloquial, sin tantos tecnicismos, para explicarle a los argentinos por qué el Presupuesto 2025 contiene un ajuste mayor al ya realizado, y las razones que lo llevaron a vetar las leyes de Emergencia en Discapacidad, en Pediatría y el Garrahan, como también el Financiamiento Universitario, los aumentos a los jubilados y la coparticipación automática a las provincias de los fondos ATN, entre otras de las sancionadas por el Congreso que este miércoles la oposición intentará rechazar en medio de un fuerte clima de protestas contra el plan económico del Gobierno.

El discurso tiene una duración de aproximada de 20 minutos y tiene como eje central el convencimiento del presidente de sostener el equilibrio fiscal para bajar la inflación.

Milei grabó solo el discurso, tras sacarse una foto con los funcionarios que lo ayudaron a dar las puntadas finales al noveno discurso por Cadena Nacional. Estuvieron asistiéndolo en el Salón Blanco además el ministro de Economía, Luis Caputo, su hermana y Secretaria General de Presidencia, Karina Milei, el vocero Manuel Adorni y el diputado y presidente de la Comisión de Presupuesto dela Cámara de Diputados, y candidato al mismo cargo en octubre, José Luis Espert.

Alrededor de las 18, el presidente se retiró de la Casa Rosada después de una jornada plagada de actividad, junto a Karina Milei y la mascota de la Casa Rosada, el perro Thor.

Minutos antes lo habían hecho el ministro Caputo y José Luis Espert.

El Presidente tiene previsto partir esta noche a las 23hs rumbo a Paraguay, para participar de una visita oficial a ese país y mantener una cumbre bilateral con el presidente Santiago Peña, visitar el Congreso nacional y hablar en una cumbre del espacio de ultraderecha CPAC, para regresar el miércoles a Buenos Aires.

