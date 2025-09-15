Milei ya grabó el mensaje por Cadena Nacional: 20 minutos en defensa del modelo y anuncios para el Presupuesto 2026

Milei utiliza a tono con la estrategia de campaña de cara a octubre, un tono más coloquial, sin tantos tecnicismos, para explicarle a los argentinos por qué el Presupuesto 2025 contiene un ajuste mayor al ya realizado, y las razones que lo llevaron a vetar las leyes de Emergencia en Discapacidad, en Pediatría y el Garrahan, como también el Financiamiento Universitario, los aumentos a los jubilados y la coparticipación automática a las provincias de los fondos ATN, entre otras de las sancionadas por el Congreso que este miércoles la oposición intentará rechazar en medio de un fuerte clima de protestas contra el plan económico del Gobierno.

El discurso tiene una duración de aproximada de 20 minutos y tiene como eje central el convencimiento del presidente de sostener el equilibrio fiscal para bajar la inflación.

Milei grabó solo el discurso, tras sacarse una foto con los funcionarios que lo ayudaron a dar las puntadas finales al noveno discurso por Cadena Nacional. Estuvieron asistiéndolo en el Salón Blanco además el ministro de Economía, Luis Caputo, su hermana y Secretaria General de Presidencia, Karina Milei, el vocero Manuel Adorni y el diputado y presidente de la Comisión de Presupuesto dela Cámara de Diputados, y candidato al mismo cargo en octubre, José Luis Espert.

Alrededor de las 18, el presidente se retiró de la Casa Rosada después de una jornada plagada de actividad, junto a Karina Milei y la mascota de la Casa Rosada, el perro Thor.

Minutos antes lo habían hecho el ministro Caputo y José Luis Espert.

El Presidente tiene previsto partir esta noche a las 23hs rumbo a Paraguay, para participar de una visita oficial a ese país y mantener una cumbre bilateral con el presidente Santiago Peña, visitar el Congreso nacional y hablar en una cumbre del espacio de ultraderecha CPAC, para regresar el miércoles a Buenos Aires.